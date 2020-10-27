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Универсальное устройство для автомобиля, позволяющее контролировать напряжение на его борту, тем самым предотвращая любые возможные неприятности. Среди них полная разрядка аккумулятора, что обычно случается при низком напряжении, и поломка различных электроустройств, актуальная при скачках и высоком токе.

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Для отслеживания всех этих моментов тестер получил информативный цифровой экран, простое кнопочное управление и крокодилы для клемм. Максимально допустимое напряжение в сети авто – 12 Вт.

Цена: US $31.00 - 32.50

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Далеко не всегда удается обойтись короткими битами, и если под рукой не окажется удлинителя, то снятие крепления рискует превратиться в целый квест. А ведь есть более простой способ решения этой задачи, который заключается в приобретении наконечников с длиной в целых 15 см!

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Набор изготовлен из хромованадиевой стали и состоит из 32 сменных бит, в котором можно найти инструмент даже самой немыслимой конфигурации.

Цена: US $23.99 - 29.99

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Осень в разгаре, а это значит пришло время дождей, из-за которых автомобилистам придется гораздо чаще тратиться на мойку и уходовые процедуры. Между тем, вполне реально избежать этих неприятных хлопот и связанных с ними расходов, приобретя 120-миллилитровый баллончик с жидким керамическим напылением внутри.

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В комплекте к универсальному средству прилагается микрофибра, губка и даже небольшое полотенце, что позволяет самостоятельно приводить собственное авто в порядок, минимизируя последствия от осадков и других негативных внешних факторов.

Цена: US $7.56 - 30.31

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Это не просто станок, а многофункциональная машина от популярного китайского бренда PHYHOO, предназначенная для решения различного рода задач. Но основная нагрузка, конечно же, приходится на заточку и полировку, для чего станок оснастили всем необходимым, начиная с шерстяного колеса и полировальных валов, и заканчивая шатуном и карбоновыми щетками.

Стоит ли говорить о том, что результат такой обработки получается безупречным, особенно если учесть 350-ваттную мощность при работе от стандартных 220 В.

Цена: US $52.99 - 111.99

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Нет, это не декор и не забава, а самый настоящий LED-светильник, да еще и с имитацией пламени, насладиться работой которого можно даже в легких сумерках. При этом производитель представил 3 таких лампочки на выбор, выдающих мощность в 3-6 Вт и обеспечивающих полный охват свечения на все 360 градусов.

Стандарт ламп B22, E26 и E27, чего будет вполне достаточно как для наведения уюта в доме, так и для обеспечения качественного уличного (фонарного) освещения.

Цена: US $4.98

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