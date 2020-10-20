Недорогие и полезные товары с AliExpress: перчатки с металлической нитью, часы-гигрометр и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Перчатки с металлической нитью
Такие перчатки способны защитить ваши руки от порезов, ожогов и прочих негативных воздействий во время каких-либо рабочих процессов. Всё это возможно благодаря специальному плетению: в состав ткани входит проволока из нержавеющей стали.
Перчатки подходят как для правой, так и для левой руки. Что касается доступных размеров, то у продавца в наличии большой выбор из восьми вариантов: от детских до взрослых.
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Цена: US $1.47 - 3.08
Часы-гигрометр
У каждого, кто старается следить за своим здоровьем, должен быть в доме такой девайс. Смарт-часы Xiaomi Mijia имеют лаконичный дизайн и отличные технические характеристики. Гаджет совместил в себе опции стандартных электронных часов и устройства для измерения температуры и влажности воздуха в помещениях.
Большой ЖК-дисплей выполнен по технологии электронных чернил, благодаря чему смарт-часы обладают отличной автономностью. Кроме того, устройство оснащено Bluetooth 4.0 и работает с приложением Mijia, а также любым интеллектуальным продуктом Xiaomi.
Цена: US $13.76
Беспроводные наушники
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Беспроводные наушники Enco W51 от бренда OPPO с поддержкой активного шумоподавления получили 7-миллиметровые драйвера, водозащиту по стандарту IP54 и модуль беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0.
В кейсе девайса предусмотрена поддержка проводной (1,5 часа) и беспроводной (2,5 часа) зарядки. После полного заряда наушники, которые помимо прочего имеют сенсорное управление для переключения музыкальных композиций и ответа на звонки, работают около 24 часов в режиме активного пользования.
Цена: US $57.29
Настольный обогреватель
Обогреватель Xiaomi Viomi с мощностью 600 Вт оснащён нагревательным элементом из керамики с высоким КПД и вентилятором для быстрого распространения тепла. Благодаря встроенным сенсорам на выходе поддерживается постоянная температура.
В устройстве предусмотрены 2 режима эксплуатации: стационарный и с 45-градусным поворотом корпуса. Кроме того, доступно быстрое переключение между горячим и холодным воздухом. Корпус устройства выполнен из огнеупорного материала и имеет множество степеней защиты.
Цена: US $31.17 - 33.74
Беспроводной светильник с датчиком движения
Универсальный и энергоэффективный LED-светильник с питанием от батареек подойдёт для размещения в шкафу, гардеробной, прихожей, на лестнице или в гараже.
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Светильник оснащён 10 яркими светодиодами, датчиком движения для экономии энергии, имеет угол обнаружения 140 градусов с расстояния 3-5 метров. Магазин предлагает холодный и теплый вариант свечения на выбор.
Цена: US $1.09 - 4.58
Вязаные перчатки для смартфона
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Удобные и очень тёплые перчатки производства Xiaomi имеют плотное плетение, начёс изнутри и специальные проводящие вставки для управления сенсорными экранами мобильных устройств.
Магазин предлагает несколько цветовых решений товара, который при подтверждении оплаты клиентом покупки поставляется в индивидуальной подарочной упаковке.
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Цена: US $8.28
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