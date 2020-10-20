Такие перчатки способны защитить ваши руки от порезов, ожогов и прочих негативных воздействий во время каких-либо рабочих процессов. Всё это возможно благодаря специальному плетению: в состав ткани входит проволока из нержавеющей стали.

Перчатки подходят как для правой, так и для левой руки. Что касается доступных размеров, то у продавца в наличии большой выбор из восьми вариантов: от детских до взрослых.

реклама

Цена: US $1.47 - 3.08

Посмотреть товар

У каждого, кто старается следить за своим здоровьем, должен быть в доме такой девайс. Смарт-часы Xiaomi Mijia имеют лаконичный дизайн и отличные технические характеристики. Гаджет совместил в себе опции стандартных электронных часов и устройства для измерения температуры и влажности воздуха в помещениях.

анонсы и реклама RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Большой ЖК-дисплей выполнен по технологии электронных чернил, благодаря чему смарт-часы обладают отличной автономностью. Кроме того, устройство оснащено Bluetooth 4.0 и работает с приложением Mijia, а также любым интеллектуальным продуктом Xiaomi.

Цена: US $13.76

Посмотреть товар

реклама

Беспроводные наушники Enco W51 от бренда OPPO с поддержкой активного шумоподавления получили 7-миллиметровые драйвера, водозащиту по стандарту IP54 и модуль беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0.

В кейсе девайса предусмотрена поддержка проводной (1,5 часа) и беспроводной (2,5 часа) зарядки. После полного заряда наушники, которые помимо прочего имеют сенсорное управление для переключения музыкальных композиций и ответа на звонки, работают около 24 часов в режиме активного пользования.

Цена: US $57.29

Посмотреть товар

Обогреватель Xiaomi Viomi с мощностью 600 Вт оснащён нагревательным элементом из керамики с высоким КПД и вентилятором для быстрого распространения тепла. Благодаря встроенным сенсорам на выходе поддерживается постоянная температура.

В устройстве предусмотрены 2 режима эксплуатации: стационарный и с 45-градусным поворотом корпуса. Кроме того, доступно быстрое переключение между горячим и холодным воздухом. Корпус устройства выполнен из огнеупорного материала и имеет множество степеней защиты.

Цена: US $31.17 - 33.74

Посмотреть товар

Универсальный и энергоэффективный LED-светильник с питанием от батареек подойдёт для размещения в шкафу, гардеробной, прихожей, на лестнице или в гараже.

реклама





Светильник оснащён 10 яркими светодиодами, датчиком движения для экономии энергии, имеет угол обнаружения 140 градусов с расстояния 3-5 метров. Магазин предлагает холодный и теплый вариант свечения на выбор.

Цена: US $1.09 - 4.58

Посмотреть товар

реклама

Удобные и очень тёплые перчатки производства Xiaomi имеют плотное плетение, начёс изнутри и специальные проводящие вставки для управления сенсорными экранами мобильных устройств.

Магазин предлагает несколько цветовых решений товара, который при подтверждении оплаты клиентом покупки поставляется в индивидуальной подарочной упаковке.

реклама

Цена: US $8.28

Посмотреть товар

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!