Совмещает в себе 15 инструментов высокого качества. Основной нож и пила с повышенной остротой, остальные инструменты обработаны матовой поверхностью. Прочный и компактный мультитул изготовлен из пяти видов легированных сталей и сочетает в себе большое количество функций.

Длина общего инструмента в закрытом состоянии составляет всего 11 см. Ширина 4 см, толщина 2,15 см, весит 245 грамм. В руке чувствуется тяжелым.

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Цена: US $29.18 - 29.26

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В связи с тем, что в наушниках, которые выполнены в форме обруча, производитель применил технологию костной проводимости, в них не предусмотрены обычные вкладыши или амбушюры. Вес устройства составляет всего лишь 30 граммов, поэтому при многочасовом ношении пользователь не почувствует дискомфорт.

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Наушники оснащены ёмкой аккумуляторной батареей, полного заряда которой хватает примерно на 8 часов активного пользования. Кроме того, девайс имеет защиту от воды по стандарту IP68, благодаря чему им можно пользоваться даже в бассейне или на море, максимальная глубина погружения составляет 2 метра.

Цена: US $152.79

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Главная особенность бритвы Kemei заключается в четырех плавающих лезвиях, обеспечивающих максимально эффективное и безопасное бритье. Встроенный в корпус дисплей отображает состояние заряда АКБ, а наличие удобного триммера позволяет быстро и безболезненно удалять волосы в самых труднодоступных местах.

Цена: US $19.94 - 22.88

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Сомневаетесь в качестве водопроводной или бутилированной воды? А ведь для его идентификации вовсе не обязательно проводить дорогостоящий лабораторный анализ. Вместо этого достаточно просто приобрести тестер Xiaomi Mi TDS Pen, который в считанные секунды определит наличие солей и тяжелых металлов в составе жидкости, выведя результаты на предусмотренный тут же миниатюрный дисплей.

Единственное условие – температура тестируемой воды не должна выходить за пределы диапазона от 0 до 80 градусов.

Цена: US $7.59

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Кронштейн оснащён светодиодной подсветкой, двумя портами USB 3.0 и газовыми пружинами, благодаря которым положение закреплённого на нём монитора регулируется быстро и плавно.



Рукоятка крутится вертикально на 180 градусов и горизонтально на 90 градусов. Кроме того, есть возможность наклонить экран в диапазоне от 15 до 85 градусов и отрегулировать по высоте от 11 до 39 см.

Кронштейн рассчитан на мониторы с диагональю от 10 до 34 дюймов, вес которых не превышает 9 килограммов.

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Цена: US $58.39 - 121.66

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