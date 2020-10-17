Недорогие и полезные товары с AliExpress: мультитул Xiaomi, электробритва 5 в 1, кронштейн Xiaomi и другие
Мультитул Xiaomi Huohou
Совмещает в себе 15 инструментов высокого качества. Основной нож и пила с повышенной остротой, остальные инструменты обработаны матовой поверхностью. Прочный и компактный мультитул изготовлен из пяти видов легированных сталей и сочетает в себе большое количество функций.
Длина общего инструмента в закрытом состоянии составляет всего 11 см. Ширина 4 см, толщина 2,15 см, весит 245 грамм. В руке чувствуется тяжелым.
реклама
Цена: US $29.18 - 29.26
Беспроводные наушники Xiaomi
В связи с тем, что в наушниках, которые выполнены в форме обруча, производитель применил технологию костной проводимости, в них не предусмотрены обычные вкладыши или амбушюры. Вес устройства составляет всего лишь 30 граммов, поэтому при многочасовом ношении пользователь не почувствует дискомфорт.
Наушники оснащены ёмкой аккумуляторной батареей, полного заряда которой хватает примерно на 8 часов активного пользования. Кроме того, девайс имеет защиту от воды по стандарту IP68, благодаря чему им можно пользоваться даже в бассейне или на море, максимальная глубина погружения составляет 2 метра.
Цена: US $152.79
Электробритва 5 в 1
реклама
Главная особенность бритвы Kemei заключается в четырех плавающих лезвиях, обеспечивающих максимально эффективное и безопасное бритье. Встроенный в корпус дисплей отображает состояние заряда АКБ, а наличие удобного триммера позволяет быстро и безболезненно удалять волосы в самых труднодоступных местах.
Цена: US $19.94 - 22.88
Детектор чистоты воды
Сомневаетесь в качестве водопроводной или бутилированной воды? А ведь для его идентификации вовсе не обязательно проводить дорогостоящий лабораторный анализ. Вместо этого достаточно просто приобрести тестер Xiaomi Mi TDS Pen, который в считанные секунды определит наличие солей и тяжелых металлов в составе жидкости, выведя результаты на предусмотренный тут же миниатюрный дисплей.
Единственное условие – температура тестируемой воды не должна выходить за пределы диапазона от 0 до 80 градусов.
Цена: US $7.59
Кронштейн Xiaomi Locktek
Кронштейн оснащён светодиодной подсветкой, двумя портами USB 3.0 и газовыми пружинами, благодаря которым положение закреплённого на нём монитора регулируется быстро и плавно.
Рукоятка крутится вертикально на 180 градусов и горизонтально на 90 градусов. Кроме того, есть возможность наклонить экран в диапазоне от 15 до 85 градусов и отрегулировать по высоте от 11 до 39 см.
Кронштейн рассчитан на мониторы с диагональю от 10 до 34 дюймов, вес которых не превышает 9 килограммов.
реклама
Цена: US $58.39 - 121.66
Топ-скидки на AliExpress за неделю!
Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила