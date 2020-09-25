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Универсальный клинок MARS MADAM ASI-0585 предназначен для активного отдыха на природе, его компактность (длина 9,8 см при толщине лезвия 4,3 см и высоте рукоятки 12,2 см) позволяет быстро и легко справляться с задачами различной степени сложности.

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Профиль Normal Blade, а также твердость 58 HRC и маркировка стали 8Cr13MO, использованной для отливки ножа, обеспечивают его долговечность, тогда как вес 240 граммов не оттянет карман или походный ремень, фиксация к которому осуществляется с помощью удобной клипсы.

Определенные коррективы вносит и форма обуха, который делает нож более аккуратным на вид. К слову, закругленными оказались и накладки рукоятки, для изготовления которых был использован материал маркировки G10.

Цена: US $43.03

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С такой горелкой хоть на Северный полюс! Маленькая, компактная, защищенная от ветра специальными лепестками, она имеет удобную подставку для посуды и устойчивые ножки, которые легко раскладываются и складываются в случае возникновения такой надобности.

Ни по чем этому агрегату, питающемуся от газового баллона, и внешнее воздействие, поскольку его корпус был изготовлен из высококачественного металлического сплава, не боящегося огня и критических температурных перепадов.

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Цена: US $16.34 - 20.18

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Если больше не хочется возиться с оконными жалюзи, регулируя их положение вручную, имеет смысл присмотреться к автоматическому механизму, который легко крепится прямо к оконной раме, управляясь с комплектного пульта. Идеальное решение, которое подойдет не только для дома, но и для офисного помещения.

Цена: US $13.37 - 162.94

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Универсальный набор для решения любых задач, который порадует высоким качеством инструментов, выполненных из хромванадиевой стали с эргономичным дополнением в виде удобнейших и совсем не скользящих ПВХ-ручек. Порадует счастливых обладателей этого чудо-бокса и его богатая комплектация, здесь действительно есть все необходимое, начиная со сменных бит и пассатижей, и заканчивая ножом и ключом, оборудованным трещоткой.

При этом размер кейса, в котором и поставляется весь этот арсенал, составляет 50 на 45 см, что в совокупности с массой в 3 кг позволит транспортировать его в авто, занимая минимум места даже в самом скромном багажнике.

Цена: US $17.76 - 136.03

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Плохо ловит мобильник? Что же, ситуация распространенная, особенно если доводится выбираться за город. Между тем, она легко решается, ведь все, что для этого нужно, это просто приобрести ретранслятор Lintratek KW13A-GM, оборудованный информативным дисплеем с возможностью отображения статуса подключения имеющихся на его борту антенн и мощности раздаваемого ими сигнала.

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Стоит отметить, что это устройство подойдет даже для работы в полуподвальных помещениях, усилитель укомплектован радиочастотными кабелями, поэтому сомневаться в его надежности уж точно не приходится.

Цена: US $39.19

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