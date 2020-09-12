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В этом портативном устройстве, больше смахивающем на роутер, довольно сложно узнать мини-ПК. Однако так и есть – YCSD прекрасно справляется с функциями компьютера, радуя своей бесшумной работой и компактностью.

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Не вызовет ни малейших нареканий и мощность устройства, обеспечиваемая несколькими конфигурациями CPU, начиная с Celeron и заканчивая Core i7. Порадует пользователей и вариативность характеристик памяти (4-8 Гб для ОЗУ и 64-512 Гб для ПЗУ), а также интерфейс, включивший в свой состав VGA, HDMI, гигабитный LAN-порт, а также по четыре USB 3.0 и USB 2.0.

Цена: US $117.27 - 308.65

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С таким NAS вашей информации уж точно ничего не угрожает, ведь речь идет о по-настоящему надежном хранилище, пригодном для обмена данными по локальной сети.

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Конечно, кому-то может показаться недостаточным единственного 2,5-дюймового слота, но его максимальный объем в 2 Тб и стоимость устройства в целом полностью компенсируют этот недочет. А вот накопитель придется покупать за отдельную плату и с этим ничего не поделаешь.

Цена: US $45.51

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Теперь управлять отверткой можно со смартфона, благо, интегрированный в инструмент модуль Bluetooth позволяет. Возможным остается и кнопочное управление, для чего на борту устройства были предусмотрены специальные клавиши для переключения между 5 режимами, отличающимися друг от друга крутящим моментом.

Есть здесь и информативный OLED-дисплей, благодаря которому можно контролировать уровень заряда, режим и соответствующую ему мощность.







Цена: US $35.18

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Главная особенность этого манипулятора TeckNet заключается в его складном форм-факторе, который делает устройство по-настоящему эргономичным. Среди прочих преимуществ – наличие трех режимов DPI (1000/1500/2000 пикселей на дюйм), автономность, обеспечиваемая комплектными батарейками типа AAA, а также USB-приемник с 2,4-гигагерцовой частотой.

Цена: US $9.69

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Это устройство «2 в 1» позволяет быстро и легко разрезать любой строительный материал там, где это действительно нужно. Мультитул отлично справляется с линолеумом, гипсокартоном, пенопластом, толстым картоном, пробкой и прочими материалами, позволяя избежать даже минимальных погрешностей в работе.

Среди прочих особенностей – возможность менять лезвия и наличие отверстия под карандаш, позволяющего использовать рулетку в качестве своеобразного циркуля.

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Цена: US $21.93

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