Недорогие и полезные товары с AliExpress: настольный мини-компьютер, сетевое хранилище и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Настольный мини-компьютер
В этом портативном устройстве, больше смахивающем на роутер, довольно сложно узнать мини-ПК. Однако так и есть – YCSD прекрасно справляется с функциями компьютера, радуя своей бесшумной работой и компактностью.
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Не вызовет ни малейших нареканий и мощность устройства, обеспечиваемая несколькими конфигурациями CPU, начиная с Celeron и заканчивая Core i7. Порадует пользователей и вариативность характеристик памяти (4-8 Гб для ОЗУ и 64-512 Гб для ПЗУ), а также интерфейс, включивший в свой состав VGA, HDMI, гигабитный LAN-порт, а также по четыре USB 3.0 и USB 2.0.
Цена: US $117.27 - 308.65
Сетевое хранилище
С таким NAS вашей информации уж точно ничего не угрожает, ведь речь идет о по-настоящему надежном хранилище, пригодном для обмена данными по локальной сети.
Конечно, кому-то может показаться недостаточным единственного 2,5-дюймового слота, но его максимальный объем в 2 Тб и стоимость устройства в целом полностью компенсируют этот недочет. А вот накопитель придется покупать за отдельную плату и с этим ничего не поделаешь.
Цена: US $45.51
"Умная" отвёртка
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Теперь управлять отверткой можно со смартфона, благо, интегрированный в инструмент модуль Bluetooth позволяет. Возможным остается и кнопочное управление, для чего на борту устройства были предусмотрены специальные клавиши для переключения между 5 режимами, отличающимися друг от друга крутящим моментом.
Есть здесь и информативный OLED-дисплей, благодаря которому можно контролировать уровень заряда, режим и соответствующую ему мощность.
Цена: US $35.18
Мышь TeckNet
Главная особенность этого манипулятора TeckNet заключается в его складном форм-факторе, который делает устройство по-настоящему эргономичным. Среди прочих преимуществ – наличие трех режимов DPI (1000/1500/2000 пикселей на дюйм), автономность, обеспечиваемая комплектными батарейками типа AAA, а также USB-приемник с 2,4-гигагерцовой частотой.
Цена: US $9.69
Рулетка-резак
Это устройство «2 в 1» позволяет быстро и легко разрезать любой строительный материал там, где это действительно нужно. Мультитул отлично справляется с линолеумом, гипсокартоном, пенопластом, толстым картоном, пробкой и прочими материалами, позволяя избежать даже минимальных погрешностей в работе.
Среди прочих особенностей – возможность менять лезвия и наличие отверстия под карандаш, позволяющего использовать рулетку в качестве своеобразного циркуля.
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Цена: US $21.93
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