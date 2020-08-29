На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!

Если доводится иметь дело с электричеством, то без такого прибора никуда. Так, достаточно просто поднести мультимер к цепи, чтобы получить всю необходимую информацию о показателях, выведенную на дисплей.

реклама

Главное условие заключается в том, чтобы поместить исследуемый проводник внутрь клещевых захватов, продолжая удерживать в руках полностью изолированный, а следовательно, и совершенно безопасный корпус.

Цена: US $25.99

Посмотреть товар

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Еще одно универсальное устройство, применение которого позволяет определять угол наклона в полном диапазоне на все 360 градусов, а также направление наклона, если таковой имеется.

Последняя опция, к слову, очень актуальна, когда доводится иметь дело с минимальными погрешностями, хотя при желании вполне допустимо использование устройства в качестве самого примитивного пузырькового уровня.

Цена: US $10.70

реклама

Посмотреть товар

Одно из самых полезных приобретений, позволяющих решать различные повседневные задачи, связанные с болтами, гайками, трубами и переходниками. При этом инструмент подойдет для работы с любыми крепежными элементами, поскольку он легко регулируется под нужный размер.

Помимо прочего, он обладает высокой степенью устойчивости благодаря качественным материалам изготовления.

Цена: US $10.99

Посмотреть товар

Отличное решение для походных условий, да еще и с внушительным объемом внутреннего резервуара, вмещающего в себя целых 2 литра жидкости. Не подкачают и теплосберегающие свойства устройства, благодаря которым удается сохранить нужную температуру на протяжении 1-1,5 суток.

Среди прочих преимуществ – наличие рукоятки, благодаря которой можно легко переносить большой объем в одной руке, не боясь что-либо разлить (герметичность крышки не позволит). Впечатляет и стильный дизайн термоса, делающий его непохожим на другую продукцию сегмента.

Цена: US $28.44

Посмотреть товар

Приходится выкручивать огромное количество гаек по долгу службы? Вместо этого можно приобрести электрическую трещотку, оборудованную насадкой под 9,5-миллиметровые квадратные головки.

реклама





Работа на 230 оборотах в минуту с постоянным охлаждением за счет предусмотренной здесь же радиаторной установки позволит упростить задачу по максимуму, тогда как емкость батареи в 1,3 тыс. мАч даст возможность работать в автономном режиме на протяжение целого часа. К слову, узнать об истечении последнего поможет предусмотренная на корпусе инструмента информативная индикация.

Цена: US $37.49 - 71.60

Посмотреть товар

реклама

Друзья, подписывайтесь на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс.Дзен, группу ALIEXPRESSO в ВК и канал ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, там вы всегда найдёте много новых и недорогих товаров с AliExpress!