В профессиональный набор инструментов CXWXC CT-K01 входит множество различных гаечных ключей, выжимник цепи, центровка и прочие полезные инструменты для ремонта и обслуживания велосипедов, в основном все они выполнены из легированной стали.

Всего набор включает восемнадцать элементов, укомплектованных в специальном эргономичном кейсе размером 315 мм х 250 мм х 80 мм для хранения и транспортировки.

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Цена: US $61.28 - 88.24

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Получивший популярность, благодаря надёжной конструкции и удобству в работе, робот-пылесос C30B производства компании LIECTROUX подходит для влажной и сухой уборки любого напольного покрытия. Объём пылесборника устройства составляет 1 литр.

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Автономную работу пылесоса в течение 1,40 часа обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2500 мАч. Роботом очень легко управлять с помощью смартфона через Wi-Fi-соединение, предварительно установив на гаджет соответствующее мобильное приложение из Play Маркет, которое называется TuyaSmart.

Цена: US $199.35

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Этот смартфон Armor X7 от известной компании Ulefone оснащён 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280 x 720 точек, 2-гигабайтной оперативкой, флеш-памятью объёмом в 16 ГБ, слотом для телефонных карт MicroSD и работает на мобильной ОС Android 10. Аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мАч хватит на 9-10 часов активного экранного времени.

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Смартфон имеет защиту по стандартам IP68, IP69K и может работать на глубине до полутора метра на протяжении 1 часа, при высоких и низких температурных перепадах и не боится падения с двухметровой высоты.

Цена: US $84.99

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Профессиональный конденсаторный микрофон с поп-фильтром бренда Erilles будет незаменимым помощником во время записи вашего вокала, различных подкастов или озвучки какого-либо видеоконтента. Микрофон поставляется с удобной регулируемой настольной подставкой и имеет проводное подключение к аудиоаппаратуре через USB-кабель длиной 2,5 метра.

Цена: US $50.43

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Релейный модуль Tuya Smart от LoraTap для внутренних помещений подойдёт для люстр, бра и т.п., подключается между электроприбором и обычным выключателем, легко управляется с помощью специального мобильного приложения на смартфоне или с помощью голосового управления – работает с Google Home и Amazon echo alexa.

При этом после установки модуля, оригинальный настенный выключатель может работать в прежнем режиме. Также есть возможность установить расписание таймеров включения/отключения электроприборов, чтобы продлить таким щадящим образом их сроки службы.

Цена: US $13.16 - 58.00

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Универсальный комплект объективов APEXEL предназначен для смартфонов и подходит к любой модели. В набор входят шесть разных объективов, а также штатив для смартфона и пульт дистанционного управления. Кроме того, в комплект входят объектив рыбий глаз, широкоугольный и макро-объектив.

Цена: US $24.11 - 24.99

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