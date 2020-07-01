Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор инструментов, USB-концентратор с Ethernet, смеситель и другие
На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
Набор инструментов
Этот отличный набор для профессионального и домашнего ремонта от известного бренда WORKPRO имеет в своей комплектации молоток, отвёртки, биты, плоскогубцы, гаечный ключ с насадками, уровень, рулетку, стяжки-хомуты и другие необходимые инструменты.
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Всё уложено в крепком пластиковом кейсе. Кроме того, в наличии есть и другие варианты комплектации набора. Товар можно заказать с бесплатной доставкой с российского склада.
Цена: 2 172,65 - 16 661,75 руб.
Внешний аккумулятор
Компактный повербанк Romoss Sense4 ёмкостью 10000 мАч оснащён два порта USB‑A для зарядки мобильных устройств, microUSB, Type‑C, а также разъём Lightning для пополнения энергией самого внешнего аккумулятора.
Устройство имеет защиту от перегрева, короткого замыкания и перегрузки. Вес повербанка составляет 200 граммов, а размеры – 90 х 60 х 20 мм.
Цена: 943,25 - 1 368,50 руб.
USB-концентратор с Ethernet
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USB‑концентратор производства компании Ugreen оснащён тремя разъёмами USB 3.0 и гигабитным Ethernet‑портом RJ45, который совместим не только с ноутбуками и ПК на операционных системах Windows, Linux и macOS, но и с ТВ-приставкой Xiaomi Mi Box 3/S и консолью Nintendo Switch.
Для того чтобы подключить к USB‑концентратору внешний жёсткий диск потребуется дополнительное питание, поэтому при заказе товара можно дополнительно заказать нужный USB‑кабель или адаптер.
Цена: 1 085,96 - 2 100,20 руб.
Смеситель
Кухонный смеситель Frap, выполненный из алюминиевого сплава, имеет надёжную конструкцию и достаточно легко устанавливается на раковину. Кран можно поворачивать при необходимости даже на 360°.
У продавца в наличии два варианта модели смесителя: стандартный с обтекаемыми формами и необычный с острыми углами. Кроме того есть также два цвета на выбор: чёрный и серебряный.
Цена: 1 912,57 - 2 747,14 руб.
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