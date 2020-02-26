Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой проектор, программируемый электропаяльник, tws-наушники и другие
Проекторы для домашнего кинотеатра
Проектор WZATCO C2
Прежде всего, это цифровое устройство привлекает внимание своим стильным белоснежным дизайном, поддержкой широкоформатного режима HD и наличием беспроводной передачи данных по Wi-Fi. Проектор работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
При желании можно воспользоваться ручной фокусировкой объектива, используя аппарат в качестве полноценного домашнего кинотеатра и получая яркую естественную картинку разрешением 1920 x 1080 пикселей.
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Цена: US $223.72 - 311.44
Проектор UNIC CP600
Ещё один отличный вариант проектора для домашнего кинотеатра. Устройство имеет практически такие же технические и функциональные особенности, за исключением небольших отличий в конфигурации и комплектации, а кроме того, его цена ощутимо ниже.
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Цена: US $103.83 - 152.89
USB-концентратор с адаптером питания
Концентратор имеет 16 портов USB 2.0, которые обеспечивают бесперебойную передачу данных с мобильных устройств на ПК и обратно. Поддерживает одновременное подключение нескольких устройств и их подзарядку.
Размеры USB-концентратора, работающего от 12 В при токе 2 А, составляют 12,8 x 5,3 x 2,3 см, что делает его оптимальным решением для офиса и для дома.
Цена: US $23.74
Система контроля давления в шинах
Не стоит недооценивать важность такого показателя, как давление в автомобильных шинах, которое можно и нужно контролировать. Для этого достаточно обзавестись компактным устройством с размерами 98 x 21 см, беспрерывно контролирующим состояние шин и отображающим его в цифрах на информационном дисплее.
Подключение осуществляется через Bluetooth, тогда как для полноценного функционирования монитора достаточно обеспечить питание 5 В.
Цена: US $23.77 - 29.92
Беспроводные наушники Blitzwolf
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Отличная беспроводная гарнитура с Bluetooth, стереозвуком и высокой чувствительностью 97 дБ. Устройство имеет функцию шумоподавления, эргономичные амбушюры и высокую автономность, обеспечиваемую аккумулятором ёмкостью 500 мАч, заряда которого хватит на 5 часов работы.
В комплекте к наушникам прилагается стильный зарядный кейс, размеры которого составляют 7 х 3,3 см при весе 65 граммов. Здесь же располагается и информативная индикация, отображающая остаток заряда.
Цена: US $37.04
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Программируемый электропаяльник
Этот программируемый паяльник оснащён ЖК-дисплеем и универсальным сменным наконечником с медной паяльной иглой.
Трудно найти мастера, который не хотел бы обзавестись таким инструментом: моментальный нагрев, переход в режим сна в случае продолжительного бездействия, большой диапазон выходных температур от 100 до 400 градусов и возможность его контроля с помощью специальной кнопки.
рекламаЦена: US $51.98 - 56.99
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