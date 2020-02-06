Недорогие и полезные товары с AliExpress: внешний SSD-накопитель, смарт-трекер, селфи-палка и другие
На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. Предлагаю вам посмотреть их вместе со мной!
Автомобиль USB-HUB
Оригинальный USB-HUB Xiaomi Mijia Youpin Bcase в виде старинного автомобиля с четырьмя разъёмами USB 2.0.
рекламаПригодится для одновременного подключения не только 4 флешек, но и мини-светильника, смартфона, флешки или другого накопителя. Будет отличным вариантом для подарка каждому мужчине, особенно, учитывая, что скоро 23 февраля.
Цена: US $7.99
Внешний SSD-накопитель
Компактный внешний SSD FS200 с интерфейсом USB 3.1, предназначенный для хранения разнообразного текстового, фото и видеоконтента, продаётся в нескольких конфигурациях объёма памяти: на 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Скорость записи информации: от 80 до 120 МБ/с, а скорость считывания – 250-300 МБ/с.
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Корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава, при этом вес составляет всего лишь около 20 граммов.
Цена: US $13.18 - 59.12
Смарт-трекер
Теперь ни кража, ни потеря ценных вещей не будет страшна их владельцам, поскольку появилась возможность найти их без труда в любой точке планеты.
Достаточно прикрепить к вещи компактный трекер-ключ Baseus, предварительно синхронизировав его со смартфоном через специальное приложение «Baseus Smart». И если вещь с таким ключом вдруг действительно пропадёт, то её местоположение можно отследить через GPS на мобильном устройстве.
Цена: US $8.99 - 11.99
Торцевой ключ с набором бит
Универсальный набор Mijia ATuMan RS1 от китайской компании Xiaomi в удобным пластмассовом кейсе чёрного цвета оснащён разборным ключом и сменными насадками в количестве 24 штук.
Такая отвёртка пригодится не только в домашнем хозяйстве, но и в мастерской, а также в собственном автомобиле для быстрого устранения какой-либо незначительной неисправности.
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Цена: US $14.34
Магнитный ночной светильник
Благодаря подзаряжающимся индукционным лампам Baseus, которые легко крепятся к стене или к любой другой поверхности и так же быстро и просто снимаются, можно обойтись и без электрического проводного светильника.
Ёмкость аккумулятора устройства составляет 500 мАч. Лампы можно использовать не только на стене, но и для подсветки в шкафу или на лестнице.
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Цена: US $14.99
Селфи-палка
Любителям смартфонной съёмки обязательно пригодится этот портативный девайс со складной конструкцией и поддержкой самых популярных функций. В устройстве имеется стабилизатор, поддержка видеорежима, возможность подключения к системе «Умный» дом, а также штатив для качественной съёмки ночных панорам или селфи на расстоянии.
рекламаКроме того, в аксессуар интегрирован Bluetooth-модуль, позволяющий передавать отснятый материал беспроводным способом.
Цена: US $32.39
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