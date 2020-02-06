Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: внешний SSD-накопитель, смарт-трекер, селфи-палка и другие

для раздела Блоги
+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

На AliExpress всегда можно найти полезные и любопытные товары, которые продаются по выгодной цене или имеют хорошую скидку. Предлагаю вам посмотреть их вместе со мной!

Автомобиль USB-HUB

Оригинальный USB-HUB Xiaomi Mijia Youpin Bcase в виде старинного автомобиля с четырьмя разъёмами USB 2.0.

реклама

Пригодится для одновременного подключения не только 4 флешек, но и мини-светильника, смартфона, флешки или другого накопителя. Будет отличным вариантом для подарка каждому мужчине, особенно, учитывая, что скоро 23 февраля.

Цена: US $7.99

Посмотреть товар

Внешний SSD-накопитель

Компактный внешний SSD FS200 с интерфейсом USB 3.1, предназначенный для хранения разнообразного текстового, фото и видеоконтента, продаётся в нескольких конфигурациях объёма памяти: на 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Скорость записи информации: от 80 до 120 МБ/с, а скорость считывания – 250-300 МБ/с.

реклама

Корпус устройства изготовлен из алюминиевого сплава, при этом вес составляет всего лишь около 20 граммов. 

Цена: US $13.18 - 59.12

Посмотреть товар

Смарт-трекер

Теперь ни кража, ни потеря ценных вещей не будет страшна их владельцам, поскольку появилась возможность найти их без труда в любой точке планеты. 

Достаточно прикрепить к вещи компактный трекер-ключ Baseus, предварительно синхронизировав его со смартфоном через специальное приложение «Baseus Smart». И если вещь с таким ключом вдруг действительно пропадёт, то её местоположение можно отследить через GPS на мобильном устройстве.

Цена: US $8.99 - 11.99

Посмотреть товар

Торцевой ключ с набором бит

Универсальный набор Mijia ATuMan RS1 от китайской компании Xiaomi в удобным пластмассовом кейсе чёрного цвета оснащён разборным ключом и сменными насадками в количестве 24 штук. 

Такая отвёртка пригодится не только в домашнем хозяйстве, но и в мастерской, а также в собственном автомобиле для быстрого устранения какой-либо незначительной неисправности.

реклама



Цена: US $14.34

Посмотреть товар

Магнитный ночной светильник

Благодаря подзаряжающимся индукционным лампам Baseus, которые легко крепятся к стене или к любой другой поверхности и так же быстро и просто снимаются, можно обойтись и без электрического проводного светильника. 

Ёмкость аккумулятора устройства составляет 500 мАч. Лампы можно использовать не только на стене, но и для подсветки в шкафу или на лестнице.

реклама

Цена: US $14.99

Посмотреть товар

Селфи-палка

Любителям смартфонной съёмки обязательно пригодится этот портативный девайс со складной конструкцией и поддержкой самых популярных функций. В устройстве имеется стабилизатор, поддержка видеорежима, возможность подключения к системе «Умный» дом, а также штатив для качественной съёмки ночных панорам или селфи на расстоянии. 

реклама

Кроме того, в аксессуар интегрирован Bluetooth-модуль, позволяющий передавать отснятый материал беспроводным способом.

Цена: US $32.39

Посмотреть товар

Популярные товары на AliExpress

реклама

Друзья, не забудьте подписаться на канал «IT-БЮДЖЕТНИК» в Яндекс Дзен и группу в ВК AliExpresso, где всегда можно найти много новых и полезных товаров с AliExpress!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс товары из китая гаджеты полезные товары алиэкспресс распродажа подборка aliexpress гаджеты aliexpress гаджеты с aliexpress электроника с aliexpress подборки с aliexpress полезные товары с aliexpress товары для мужчин товары для мужчин с алиэкспресс полезные товары для дома товары с сайта aliexpress скидки на aliexpress покупки из китая
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
9
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
21
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
56
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
22
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
64
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
30
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
22
Обзор корпуса AeroCool Aero One Eclipse
26

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 21
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
3 февраля 2020 41
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая инициатива Dell сделала 64-ядерные процессоры AMD невыгодными для покупателей – процессоры Intel не пострадали
83
Финальный вариант сервиса NVIDIA GeForce Now даёт бесплатный доступ на три месяца
33
Sony раскрыла цены на телевизоры 2020 года 4K Ultra HD HDR, модель 43” стоит всего $700
26
GeForce NOW теперь позволяет наслаждаться трассировкой лучей на любых устройствах
36
Huawei обновит до EMUI 10 флагман 2016 года
10
10-ядерный Intel Core i9-10900K смог ненамного опередить AMD Ryzen 9 3900X в 3DMark
261
Просто обнови ПК: ответ техподдержки Blizzard на возврат средств возмутил игрока
51
Энтузиаст сравнил графику в DOOM Eternal образца 2019 и 2020 годов
27
8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Time Spy Extreme
111
Продажи производительных геймерских процессоров AMD Ryzen не оказали существенного влияния на рынок
92
Sony запустила официальный сайт PlayStation 5
10
В Linux и macOS найдена уязвимость, которая 10 лет позволяла получать удалённый доступ к ПК – решение уже найдено
9
В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
39
ОС Ubuntu смогла обогнать Windows 10 по скорости работы
46
Анонс PlayStation 5 вот-вот состоится, запущен сайт-тизер
50
AMD и AMG: наконец-то вместе!
22
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
84
В Steam взлетели цены на игры от Electronic Arts
18
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
131
Xiaomi Poco X2 представлен официально: Snapdragon 730G, 120 Гц экран, NFC и АКБ на 4500 мАч по цене от 225 долларов
6

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
21
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
67
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
56
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
9
Ноутбук Dell G3 15 - скромный ценник, но многообещающая начинка
11
ТОП 7 самых интересных машинок на управлении с AliExpress: прыгающий автомобиль, антигравитационная гоночная машина и многое другое
3
Прощаемся с BlackBerry и вспоминаем знаковые гаджеты бренда за 24 года
4
Как защитить свою информацию от вирусов
+

Сейчас обсуждают

John Doe
08:48
ЭТО ДРУГОЕ! Когда 1151-2 также задерживал младшие чипсеты (h310/b360), то сколько было вылито помоев в комментариях и на форумах. Когда аналогичное происходит со святой АМД, то тут все нормально, даже...
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
musashimaru
08:46
Яркость экрана Киви не превышает 450 кд/м2, так что HDR там исключительно на бумаге.
Sony раскрыла цены на телевизоры 2020 года 4K Ultra HD HDR, модель 43” стоит всего $700
John Doe
08:44
А вам лично становится теплее, осознавая что 7ннм в процессоре? Лично мне фиолетово, пока процессор выполняет то что от него требуется.
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
Александр Петросян
08:44
Только видеокарту от нвидия надо иметь, на амд там неделя рендерить может.
ИИ превратил первый в мире фильм 1896 года в фильм стандарта 4K
Макс Лесков
08:40
а вам то что с этого, что вы так беспокоитесь? или это был сарказм?
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
musashimaru
08:39
1,3 (как в Царской России).
Sony раскрыла цены на телевизоры 2020 года 4K Ultra HD HDR, модель 43” стоит всего $700
John Doe
08:39
Спешите видеть, как домашние эксперты указывают многомиллионным корпорациям какие он недалекие дурачки.
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
John Doe
08:37
Реальная причина когда у тебя появится высокогерцовый монитор и понадобится система, способная выдать тебе 165/240 фпс. У АМД просто нечего предложить в этом сегменте.
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
John Doe
08:34
Ну да конечно, АМД вечно что-то мешает. То злобные майкрософт, то Хуанг с Кржанычем, то разработчики игр, то ГлоФо/ТСМК/угол наклона Земли. Есть конкретный аналитический отчет который четко показывает...
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
Александр Петросян
08:31
По единичке по две снижаешь всё, тестишь, снижаешь дальше. Вот весь гайд.
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем