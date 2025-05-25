Китай готовится переписать правила робототехники — в Шэньчжэне и Ханчжоу пройдут первые в истории турниры боевых гуманоидов, где машины не просто двигаются, а принимают решения в реальном времени.

В Шэньчжэне стартует событие, которое станет первым подобным мероприятием в истории робототехники: на арене сразятся полноразмерные гуманоидные машины. Турнир получил официальное название EngineAI Robot Free Combat Tournament: «Mecha King». Формат заявлен как открытая боевая арена, где столкнутся не только металлические корпуса, но и алгоритмы, модели обучения и сложные системы сенсорики.

Инициатива принадлежит компании EngineAI, базирующейся в Шэньчжэне, которая предоставит собственных роботов и предложит участникам возможность доработки программного обеспечения. Код станет доступным — команды смогут вносить правки, обучать алгоритмы и оптимизировать действия машин с учётом боевых сценариев. Турнир создаётся как площадка для тестирования технических, моторных и интеллектуальных возможностей современной робототехники. Упор делается на имитацию движений человека, адаптацию к непрогнозируемым условиям, а также на самостоятельное принятие решений — все процессы должны происходить в режиме реального времени.

В беседе с журналистами соучредитель EngineAI Яо Айвэн объяснил, что компания рассчитывает получить практические результаты, которые впоследствии лягут в основу новых моделей гуманоидов. Основной задачей он называет совершенствование восприятия, двигательной активности и способности быстро обрабатывать информацию. Одной из стратегических целей проекта является интеграция спорта и искусственного интеллекта в рамках индустриальной и научной экосистемы Большого залива Гуандун—Гонконг—Макао. По его словам, турнир призван стать стимулом для ускоренного развития технологий, связанных с автономными действиями и координацией движения.

Участие в состязаниях рассматривается как полноценный полигон для тестов роботов, ориентированных не только на демонстрацию силы или скорости, но и на гибкость, реакцию и способность действовать без внешней поддержки.

Фото: Chen Siyuan, EngineAI Robot Free Combat

Ещё одно важное событие в этой области запланировано в Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, где впервые пройдут соревнования по боевым искусствам среди человекоподобных роботов. Организаторы подготовили двухчастную программу: сперва — показательные выступления, а затем — поединки с управлением со стороны человека. Инженеры компании Unitree Robotics, выступающей техническим партнёром мероприятия, завершили испытания роботов, сосредоточившись на устойчивости и точности движений. Роботы участвовали в стресс-тестах, призванных проверить, насколько уверенно они сохраняют равновесие при внешнем воздействии. Модель управления будет гибридной: часть задач выполняется автономно, часть — по команде оператора.

Соревнование в Ханчжоу расширяет контекст первого турнира в Шэньчжэне. Оно обращает внимание на функциональные и координационные качества роботов и демонстрирует их пригодность для ситуаций, где точность движений и способность реагировать критичны. В отличие от чисто автономного формата «Mecha King», предстоящее мероприятие больше напоминает лабораторный стенд, где каждая сцена — это тест конкретного навыка. Тем не менее, обе инициативы объединяет стремление вывести технологии за рамки демонстраций и приблизить их к реальному применению в логистике, медицине, промышленности и других сферах.

По сведениям, опубликованным правительством Чжэцзяна, в Ханчжоу уже действуют свыше 200 компаний, занятых в сфере робототехники. В 2024 году общий объём производства роботов в этом городе достиг 15 миллиардов юаней. Активность в Гуандуне ещё выше: только за прошедший год здесь было произведено более 240 тысяч промышленных роботов или их компонентов, что соответствует росту в 31,2% по сравнению с предыдущим годом. В регионе сосредоточено около трети всего промышленного производства роботов в стране. Эти данные подчёркивают стратегическое значение Гуандуна и Чжэцзяна как технологических центров, где не только проектируют, но и масштабируют роботизированные системы.

Фото: Chen Siyuan, EngineAI Robot Free Combat

Организаторы обоих турниров подчёркивают, что боевые соревнования не являются самоцелью. Они рассматриваются как экспериментальные площадки для изучения алгоритмов взаимодействия человека и машины, оценки двигательных моделей и отработки навыков, необходимых в будущем для повседневных задач. При этом речь идёт не о концептуальных разработках, а о применимых решениях, которые можно будет внедрить в реальном производстве и сервисе. Инженеры используют бой как способ ускоренной отработки сценариев, где система должна одновременно отслеживать пространство, корректировать движения, оценивать действия противника и принимать решение без помощи извне.

Нарастающий интерес к таким мероприятиям отражает общую тенденцию развития отрасли, в которой гуманоидные машины начинают выходить за пределы лабораторий. До недавнего времени человекоподобные конструкции оставались скорее экспериментальными — их движение ограничивалось стабильной поверхностью, а реакции формировались заранее прописанными скриптами. Новые проекты, подобные тем, что проходят в Шэньчжэне и Ханчжоу, призваны продвинуть индустрию к новому этапу. Он требует не просто сложной механики, а сочетания гибкой архитектуры, продвинутого сенсорного восприятия и надёжной модели поведения в условиях неопределённости.

Международные площадки, в том числе инвесторы и научные организации, с интересом следят за китайскими инициативами. Открытость программного кода в турнире «Mecha King» и внимание к практическим навыкам в соревновании в Ханчжоу позволяют надеяться, что эксперименты будут не разовыми, а станут частью новой технологической стратегии. В перспективе подобные события смогут выполнять роль общественного фильтра для робототехнических решений: то, что эффективно работает в бою или в спарринге, будет с высокой вероятностью адаптировано и в промышленности.