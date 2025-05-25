США готовятся к масштабному перезапуску ядерной отрасли — Трамп дал зелёный свет строительству и перезапуску АЭС, упрощая регуляторные барьеры ради энергетических амбиций страны.

В Соединённых Штатах стартовала масштабная программа реформирования ядерной энергетики, инициированная президентом Дональдом Трампом. На фоне растущего спроса на электроэнергию со стороны дата-центров, оборонной промышленности и сферы искусственного интеллекта он подписал пакет указов, которые должны коренным образом изменить подход к регулированию отрасли и ускорить запуск как новых, так и законсервированных атомных реакторов. Эти решения касаются и административных процедур, и полномочий профильных ведомств, в том числе Комиссии по ядерному регулированию (NRC).

Главным препятствием для расширения ядерной генерации в США в последние десятилетия оставалась бюрократическая инерция. Получение разрешения на строительство или перезапуск реактора занимало годы. Новый пакет президентских указов требует, чтобы Комиссия по ядерному регулированию рассматривала подобные заявки в срок, не превышающий 18 месяцев. Такой срок раньше считался практически невозможным, но теперь станет нормой в рамках государственной стратегии наращивания энергетических мощностей.

Фото: Bloomberg

Глава Constellation Джо Домингес, представляющий крупнейшего в стране оператора атомных электростанций, подтвердил, что промышленность нуждается в пересмотре действующих норм. По его словам, слишком много времени тратится на бюрократию, в то время как реальные задачи остаются в стороне. Один из ключевых проектов компании — повторный запуск первого энергоблока АЭС Three Mile Island. Реактор был остановлен почти десять лет назад по экономическим причинам, и теперь, благодаря новым инициативам, может быть вновь введён в строй уже в 2028 году. Второй энергоблок этой станции остаётся закрытым после аварии, произошедшей в 1979 году.

Речь в новых директивах идёт не только о восстановлении закрытых объектов, но и о развитии малых модульных реакторов. По словам Трампа, именно такие решения составят основу американской энергетики в будущем. Однако наряду с компактными системами в планах значится и строительство крупных атомных электростанций. Цель поставлена амбициозная: увеличить объёмы производства электроэнергии на АЭС с нынешних 100 ГВт до 400 ГВт к 2050 году. Чтобы достичь этого, потребуется не только активизация строительства, но и рост внутреннего производства ядерного топлива, включая добычу урана и его обогащение.

В краткосрочной перспективе рост числа атомных станций неминуемо приведёт к увеличению закупок уранового сырья за рубежом. Главными поставщиками на первом этапе остаются Россия, Казахстан и другие страны. Это подчёркивает тот факт, что энергетическая независимость США в сфере атомной энергетики пока не достигнута, и, несмотря на активизацию проектов внутри страны, внешние ресурсы будут продолжать играть важную роль.

Немаловажной частью реформ стала перераспределённая роль Комиссии по ядерному регулированию. Хотя пять членов NRC сохранят свои позиции, агентство ожидает существенная нагрузка в связи с необходимостью одобрения сразу нескольких масштабных проектов. В частности, предстоит пересмотр решений по станциям Three Mile Island и Palisades. На фоне этого Белый дом подтвердил, что в структуре NRC произойдут организационные изменения. О точном сокращении персонала речи пока не идёт, но текущее распределение функций будет пересмотрено.

Фото: Bloomberg

Трамповские указы расширяют полномочия двух ключевых федеральных органов — Министерства энергетики и Министерства обороны. Им предоставлено право строить ядерные реакторы на землях, находящихся в федеральной собственности, без учёта мнения регулирующего органа. Это касается, прежде всего, энергетических установок, предназначенных для нужд военной промышленности и вычислительных мощностей, обслуживающих искусственный интеллект. Такой шаг означает, что в определённых случаях мнение NRC может быть обойдённым, если ситуация будет признана критической.

Параллельно запускаются ускоренные программы тестирования новых типов реакторов в национальных лабораториях Министерства энергетики. Это необходимо, чтобы в ближайшие годы обеспечить технологическую базу для масштабного перехода на более современную и устойчивую ядерную энергетику.

Финансовая реакция на новости не заставила себя ждать. Акции энергетических компаний, работающих в сфере ядерных технологий, пошли вверх. Участники рынка рассматривают инициативу Трампа как долгожданный сигнал поддержки со стороны государства. Энергетическая политика США, долгое время балансировавшая между развитием ВИЭ и сокращением выбросов, получает новый вектор — возрождение традиционной атомной отрасли как надёжного источника энергии на фоне нарастающих технологических потребностей.

Отдельное внимание уделяется обеспечению стабильности в период перехода. Согласно последним данным Ars Technica, в первом квартале 2025 года выработка электроэнергии атомными станциями в США сократилась по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост в этот же период зафиксирован по угольной и солнечной генерации. В этих условиях администрация Трампа рассматривает угольную энергетику как временную опору, способную компенсировать дефицит до того момента, как новые АЭС начнут поступать в строй. При этом активность газовых электростанций планируется снизить.

Предпринятые шаги фактически возвращают атомную энергетику США в статус приоритетной отрасли. Ставка сделана на внутреннюю инфраструктуру, пересмотр регламентов и ускоренную модернизацию. Для этого создан новый нормативный контур, в котором прежние процедуры упрощаются, а сроки реализации проектов сокращаются. В ближайшие годы основная нагрузка ляжет на действующие лаборатории и регулирующие органы, которым предстоит справиться с объёмом задач, несравнимым с последними десятилетиями.