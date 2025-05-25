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Apple столкнётся с серьёзными проблемами при переносе производства iPhone в США
Угроза пошлин на iPhone со стороны Трампа ставит Apple перед непростым выбором: многолетний перенос производства в США или резкий рост цен для американских покупателей.

Президент США Дональд Трамп продолжает продвигать идею возвращения высокотехнологичного производства на территорию страны, и на этой неделе под его прицелом оказалась компания Apple. Речь идёт о потенциальном введении 25-процентных пошлин на ввоз iPhone, собранных за пределами США, что вынуждает производителя рассматривать перенос производственных мощностей на американскую территорию. Но, как показывают оценки экспертов и заявления представителей отрасли, путь этот окажется небыстрым и сопряжён с рядом сложностей, в том числе технологического, организационного и экономического характера.

Apple уже предприняла шаги по диверсификации цепочек поставок: с конца марта компания увеличила объёмы импорта смартфонов в США, в первую очередь — из Индии. Это было сделано на фоне угрозы роста пошлин на поставки из Китая. Сама идея переноса производства iPhone в США, с учётом риторики Белого дома, звучит как логичное продолжение курса на экономический протекционизм, однако за ней скрывается ряд практических препятствий. Президент прямо заявил, что Apple нужно наладить сборку iPhone в пределах страны, если компания не хочет столкнуться с повышением таможенных тарифов. При этом он указал на факт строительства заводов Apple в Индии, что, по его словам, противоречит интересам американской экономики.

Фото: REUTERS

Заявления Трампа сопровождались комментариями министра торговли Говарда Лютника, который представил гипотетическую картину переноса сборочного процесса в США. По его словам, речь идёт о «работе миллионов и миллионов людей», задействованных в микросборке, которая потребует высокой точности и масштабной автоматизации. Министр попытался показать, что такой проект приведёт к появлению новых рабочих мест для технических специалистов в сфере механики и электрики. Однако в частных беседах с представителями Apple он столкнулся с гораздо более сдержанной позицией.

Тим Кук, как утверждается, отметил невозможность наладить сборку iPhone на территории США с использованием роботизированных решений в текущих условиях. По его словам, компания пока не располагает необходимыми технологиями, которые обеспечат должный уровень точности и скорости при масштабной автоматизированной сборке. Он заверил, что Apple будет готова рассмотреть этот шаг, как только появятся соответствующие технические возможности. Проблема заключается не только в робототехнике: производственная инфраструктура, поставщики компонентов, логистика, квалификация персонала — всё это элементы сложной производственной системы, которая в течение многих лет формировалась в Азии.

С точки зрения действующего законодательства, возможность введения адресных пошлин на продукцию конкретной компании допускается только в случае угрозы национальной безопасности. Однако, как уточняют эксперты, этот пункт в условиях текущей политики можно обойти — Трамп уже заявил, что подобные тарифы затронут не только Apple, но и других производителей, импортирующих смартфоны в США. Это снимает часть правовых ограничений и упрощает реализацию протекционистского сценария.

Фото: REUTERS

Несмотря на политическую риторику, финансовые аналитики указывают на малую реалистичность переноса производства iPhone в США в обозримом будущем. По данным Wedbush, срок полной миграции производственной цепочки оценивается в десять лет, а стоимость одного устройства в итоге может достигнуть $3500. Для сравнения, текущая цена флагманских моделей находится в районе $1200. Существенный рост себестоимости затруднит рыночное позиционирование продукции, особенно на фоне общего снижения покупательной способности и высокой конкуренции.

В условиях неопределённости Apple оказывается в ситуации, когда каждый из возможных сценариев сопряжён с рисками. Сборка за пределами США при сохранении текущей логистики может привести к росту пошлин и удорожанию конечного продукта на внутреннем рынке. Перенос производственных линий в США потребует многолетних инвестиций, масштабного технологического переоснащения и создания целой экосистемы поставщиков, которой сейчас в стране нет. Кроме того, процесс миграции потребует значительного количества инженерного и технического персонала, который в текущих условиях подготовить за короткий срок невозможно.

На фоне этого Apple предпринимает краткосрочные меры, направленные на минимизацию возможных потерь: усиление поставок из Индии, увеличение запасов готовой продукции на складах, перестройка логистических схем. При этом компания сохраняет осторожную позицию в публичных комментариях, предпочитая не вступать в открытый конфликт с Белым домом. Источники утверждают, что в диалоге с правительством представители Apple подчёркивают важность гибкости и технической обоснованности решений, избегая резких высказываний в адрес предложенных инициатив.

Инициатива о переносе сборки iPhone в США остаётся, прежде всего, политическим заявлением, однако не исключено, что она окажет влияние на долгосрочные стратегии глобальных производителей электроники. Даже если сам факт переноса в ближайшие годы не состоится, на фоне усиливающегося давления с обеих сторон — со стороны властей и рыночных реалий — крупным компаниям придётся перестраивать свои производственные и логистические цепочки, чтобы адаптироваться к новой ситуации.

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#сша #apple #iphone #дональд трамп #тим кук
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