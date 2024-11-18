Ханс и Фредерика Бекхофф, владельцы компании Beckhoff Automation, говорят о серьезном экономическом спаде и проблемах, с которыми сталкиваются немецкие предприятия. Конкуренция со стороны Китая, политическая нестабильность и необходимость модернизации инфраструктуры создают огромное давление.

За 44 года своей деятельности Ханс Бекхофф, владелец компании Beckhoff Automation, говорит, что никогда не видел экономического кризиса, подобного нынешнему. «Кризисы обычно случаются каждые пять-восемь лет», - объясняет он. «Но этот - серьезный и глубокий спад».

Beckhoff Automation, немецкая компания, специализирующаяся на автоматизированных системах управления для таких отраслей, как производство и энергетика, является частью Mittelstand. Эти малые и средние предприятия составляют 99% немецких предприятий, обеспечивают 59% рабочих мест и считаются основой экономики страны. Известные своими долгосрочными бизнес-стратегиями, Mittelstand помогли сделать немецкое производство устойчивым. Однако быстрые глобальные экономические сдвиги сегодня создают огромное давление.

«Мы по-прежнему показываем хорошие результаты, но экономический спад неоспорим», - говорит Фредерика Бекхофф, менеджер по корпоративному развитию и дочь основателя компании. Она отмечает, что результаты этого года не сравнятся с успехами последних трех лет. Немецким предприятиям приходится бороться с ростом цен на энергоносители после вторжения России в Украину в 2022 году, инфляцией и растущей конкуренцией со стороны Китая.

Инфраструктурные проблемы, такие как старение железных дорог, мостов и автодорог, усугубляют бремя. Компании также критикуют чрезмерную бюрократию, непоследовательную политику правительства, высокую стоимость рабочей силы и нехватку персонала. Йоахим Лей, генеральный директор производителя вентиляционных систем Ziehl-Abegg, подчеркивает необходимость стабильного принятия решений правительством, заявляя: «Даже если решения непопулярны, бизнес может планировать и адаптироваться. Постоянные развороты создают серьезные проблемы».

Политическая нестабильность усугубляет неопределенность. Коалиционное правительство Германии недавно распалось, что привело к назначению всеобщих выборов в феврале. Повороты в политике, включая отмену субсидий на тепловые насосы и электромобили, еще больше подорвали доверие бизнеса. Однако многие производители считают конкуренцию со стороны Китая своей главной проблемой, особенно для автомобильной промышленности Германии.

Внутренний спрос на автомобили в Китае снизился, и его мощная автомобильная промышленность активно наращивает экспорт. Только экспорт электромобилей с 2021 года вырос на 1 150%, в то время как экспорт немецких автомобилей за тот же период увеличился всего на 60%. Это заставило такие компании, как Volkswagen, крупнейшего работодателя в частном секторе Германии, рассмотреть вопрос о закрытии заводов на территории страны, что может повлиять на десятки тысяч рабочих мест.

В третьем квартале прибыль Volkswagen упала на 64% по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за снижения спроса в Китае. Mercedes-Benz и BMW также сообщили о значительном снижении прибыли. По словам г-жи Бекхофф, чтобы сохранить конкурентоспособность, производственный сектор должен сосредоточиться на повышении производительности и инновациях.

Д-р Клаус Гюнтер Дойч из Федерации немецкой промышленности (BDI) подчеркивает необходимость более быстрых и последовательных инноваций по всей Европе. Несмотря на трудности, Ханс Бекхофф считает, что этот кризис может стать толчком к необходимым переменам. Цитируя Уинстона Черчилля, он говорит: «Никогда не тратьте хороший кризис впустую».

Экономист д-р Сайрус де ла Рубиа настроен сдержанно оптимистично, утверждая, что необходимость модернизации инфраструктуры Германии сейчас неоспорима. Он надеется, что следующее правительство воспользуется этой возможностью для принятия решительных мер. Хотя предстоящий путь будет трудным, история преодоления Германией трудностей позволяет предположить, что она сможет стать сильнее, что может привести к новому «экономическому чуду».