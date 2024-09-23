Анура Кумара Диссанаяке стал новым президентом Шри-Ланки, благодаря обещаниям бороться с коррупцией и кумовством. Он также планирует развивать экономику страны и объединить население.

Анура Кумара Диссанаяке был приведен к присяге в качестве нового президента Шри-Ланки, пообещав продвигать «чистую» политику, пока страна пытается выйти из тяжелого экономического кризиса. Леволиберальный Диссанаяке позиционирует себя как разрушитель сложившейся политической системы, и аналитики считают его избрание ответом на давние проблемы коррупции и кумовства в стране.

Его избрание произошло после широкомасштабных протестов в 2022 году, которые привели к отставке бывшего президента Готабайи Раджапаксы из-за недовольства населения экономическими трудностями. В своей инаугурационной речи Диссанаяке подчеркнул необходимость новой политической культуры для восстановления доверия общества, заявив: «Я обязуюсь добиться этого... демократия не заканчивается назначением лидера». Он пообещал укреплять демократию и объединить шриланкийцев всех слоев общества.

У Диссанаяке, также известного как AKD, амбициозные планы по улучшению управления и принятию жестких мер по борьбе с коррупцией. Он намерен развивать производство, сельское хозяйство и IT-сектор Шри-Ланки, сохраняя при этом договоренность с Международным валютным фондом (МВФ) о преодолении экономического кризиса и обеспечивая, чтобы меры жесткой экономии не оказывали непропорционально сильного влияния на бедные слои населения.

Важным политическим шагом стала отставка премьер-министра до приведения Диссанаяке к присяге, что позволило ожидать роспуска парламента, который, по словам Диссанаяке, произойдет в ближайшее время, чтобы привести управление страной в соответствие с волей народа. Его победа была одержана после напряженных выборов, в ходе которых Диссанаяке получил 5 740 179 голосов против 4 530 902 голосов лидера оппозиции Саджита Премадасы.

Несмотря на жестокую историю его партии, марксистской «Джанатха Вимукти Перамуна» (JVP), акцент Диссанаяке на борьбе с коррупцией нашел отклик у избирателей, жаждущих перемен после экономических потрясений, которые привели к протестам 2022 года, известным как «Арагалайя».

Перед Шри-Ланкой стоит неотложная задача восстановления экономики, опустошенной нехваткой иностранной валюты, стремительно растущей инфляцией и кризисом государственного долга, усугубленным пандемией и прошлыми проблемами управления. Эксперты подчеркивают необходимость комплексного восстановления экономики, поскольку Диссанаяке начинает свой президентский срок, работая над восстановлением экономики и сокращением масштабов бедности.