Исследования подтверждают ускорение глобального потепления, арктический лед тает, и нужно сокращать выбросы.

Глава Организации Объединенных Наций призвал запретить рекламу компаний, работающих на ископаемом топливе, для борьбы с изменением климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал угольные, нефтяные и газовые корпорации, назвав их «крестными отцами климатического хаоса» за то, что они десятилетиями вводили общественность в заблуждение и искажали правду. Он заявил, что, подобно тому как реклама табака была запрещена из-за риска для здоровья, реклама ископаемого топлива должна быть подвергнута таким же ограничениям.

реклама

Высказывания Гутерриша представляют собой его самое резкое осуждение этих отраслей промышленности, которые вносят основной вклад в глобальное потепление. Его комментарии совпали с новыми исследованиями, свидетельствующими об ускорении темпов глобального потепления. Данные климатической службы ЕС подтвердили, что каждый из последних 12 месяцев устанавливал новый глобальный температурный рекорд для этого времени года, что было вызвано антропогенным изменением климата и феноменом Эль-Ниньо.

Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений, и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предположила, что этот рекорд может быть превзойден в ближайшее время. Группа из 50 ведущих ученых сообщила, что темпы антропогенного глобального потепления растут, приближаясь к отметке 1,5C.

Гутерриш призвал к срочным политическим действиям по борьбе с изменением климата и к пресечению деятельности индустрии ископаемого топлива, обвинив ее в том, что она десятилетиями препятствовала прогрессу путем «зеленого промывания», лоббирования, судебных исков и обширных рекламных кампаний. Он призвал все страны запретить рекламу ископаемого топлива и призвал новостные СМИ и технологические компании прекратить принимать такую рекламу.

Несмотря на определенный прогресс в области возобновляемых источников энергии и плато в выбросах парниковых газов, они остаются на рекордно высоком уровне. Для достижения глобальных целей и смягчения последствий ухудшения климата необходимо быстрое сокращение выбросов.