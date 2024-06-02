Килиан Мбаппе заключил контракт со "Реалом" и перейдет в клуб по окончании сезона в июле. Мбаппе будет зарабатывать 15 миллионов евро в год, а также получит бонус в размере 150 миллионов евро.

Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом» на условиях свободного трансфера после того, как его контракт с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) закончится 30 июня.

Французсккий нападающий дал устное согласие на переход на «Бернабеу» в феврале, а в мае подтвердил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Теперь 25-летний Мбаппе окончательно согласовал условия с «Реалом» и переедет в Испанию, когда 1 июля откроется трансферное окно Ла Лиги. Ожидается, что «Реал» объявит о сделке на следующей неделе и, возможно, официально представит Мбаппе на «Бернабеу» перед Евро-2024.

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Мбаппе - победитель чемпионата мира 2018 года, рекордсмен «ПСЖ» по количеству забитых мячей (256 голов) с тех пор, как он был взят в аренду у «Монако» в 2017 году. Мбаппе заключил соглашение с «Реалом» до 2029 года, получая 15 миллионов евро (12,8 миллиона фунтов стерлингов) за сезон, а также 150 миллионов евро (128 миллионов фунтов стерлингов) в качестве бонуса за подписание контракта, который будет выплачиваться в течение пяти лет, и сохранит процент от своих прав на имидж.