Важным событием этого года являются выборы в различных странах, включая Европейский парламент. Ожидается, что сдвиг вправо может изменить политику Европейского союза и повлиять на глобальные вопросы.

Около 70 стран, включая США, Южную Африку, Мексику и Тайвань, проводят выборы. После масштабного шестинедельного голосования в Индии следующие по численности избирателей выборы состоятся на следующей неделе, когда 373 миллиона европейцев будут выбирать 720 членов Европейского парламента.

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Ожидается, что после подсчета голосов в 27 странах ЕС произойдет значительный сдвиг вправо, что может изменить политическую траекторию Европейского союза в условиях противостояния различным глобальным кризисам. Такие вопросы, как массовая миграция, подъем Китая и изменение климата, делают сложной задачу сохранения единой позиции для многообразного блока.

Разногласия между странами-членами ЕС не новы. Политика ЕС всегда была отмечена непростыми союзами между странами и политическими идеологиями, представляющими различные электораты. Однако за последние два десятилетия политический центр ЕС, несомненно, сместился вправо.

Марин Ле Пен, связанная с ультраправой группой «Идентичность и демократия», потенциально может получить власть во Франции со своей партией «Национальное ралли» в течение следующих пяти лет. В Европейском парламенте этот сдвиг вправо наиболее очевиден. Большинство членов Европейского парламента принадлежат к политической партии в своей стране, но в Брюсселе объединяются в многонациональные политические группировки, которые разделяют схожие интересы. Эти группировки образуют свободные коалиции, в результате чего обычно формируется центристское большинство из левоцентристских, правоцентристских и либеральных фракций.

Сдвиг вправо был постепенным. В 1994 году больше всего евродепутатов было у социалистической группы S&D, но к 1999 году их обогнала правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). С тех пор ЕНП является доминирующей силой в политике ЕС, возглавляя мейнстримовые центристские коалиции с левыми и либералами. Однако евродепутаты по-прежнему подвержены влиянию своей внутренней политики.

Такие острые вопросы, как миграция, изменение климата, безопасность границ, военные расходы и верховенство закона, по-прежнему занимают видное место в политике ЕС. Вновь избранный парламент, который утверждает состав Европейской комиссии, будет играть решающую роль в решении этих вопросов.