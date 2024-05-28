Технология SAR позволяет спутникам видеть поверхность Земли через облака и в темноте. Это приводит к развитию спутников SAR на низкой орбите и расширению их применения. Однако есть опасения относительно конфиденциальности и злоупотребления.

Радар с синтезированной апертурой (SAR) позволяет спутникам посылать радиолокационные сигналы на землю и интерпретировать эхо, что позволяет им видеть сквозь облака. Облака покрывают около двух третей поверхности Земли в любой момент времени, ограничивая обзор обычных спутников. Однако технология SAR позволяет видеть поверхность Земли в темноте и сквозь облака (или дым от лесных пожаров), обеспечивая постоянный четкий обзор планеты и детальные изображения изменений на поверхности Земли.

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Раньше технология SAR была доступна только на нескольких крупных коммерческих спутниках, но теперь такие стартапы, как Iceye и Capella Space, интегрируют ее в созвездия недорогих наноспутников на низкой околоземной орбите. Это позволит обеспечить непрерывное наблюдение практически за любым местом на Земле для различных пользователей, включая неправительственные организации и военных. По словам Холли Джордж-Самуэльс, младшего научного сотрудника QinetiQ, «спутники SAR обеспечивают более широкий охват и более высокое разрешение изображений, чем оптические, днем или ночью. Вам не нужно ждать ясной погоды».

Технология SAR работает за счет передачи мощных микроволновых сигналов со спутников на землю, на которые не влияют погодные условия. Анализ отраженных сигналов позволяет получить детальные радиолокационные изображения, на которых видны изменения на местности размером до ногтя. Однако интерпретация изображений SAR сложна, и для ее точного анализа часто требуется искусственный интеллект.

Кэтлин Джонс связывает рост SAR с совершенствованием технологий и доступностью бесплатных данных от таких агентств, как NASA и ESA. Такая доступность подстегнула его использование в различных приложениях. Будущее SAR связано с такими проблемами, как увеличение размера антенн без утяжеления спутников и развитие орбитальных сетей связи, подобных сети Kuiper компании Amazon, для более быстрой передачи данных. ИИ будет играть решающую роль в извлечении полезной информации из данных SAR.

Сторонники считают, что SAR позволит улучшить мониторинг окружающей среды, усовершенствовать цепочки поставок, предсказать урожайность сельскохозяйственных культур и помочь в ликвидации последствий стихийных бедствий, что в конечном итоге спасет жизни людей. Некоторые считают, что SAR обеспечит прозрачность планетарного масштаба, что крайне важно в конфликтных ситуациях, предоставляя общественности информацию в режиме реального времени. Однако сохраняются опасения по поводу конфиденциальности, корпоративного шпионажа и потенциального злоупотребления.