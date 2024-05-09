Правительство США отозвало некоторые лицензии, позволявшие экспортировать микросхемы в Huawei. Эти меры приняты после выпуска Huawei компьютера с искусственным интеллектом, использующего чип от Intel.

Правительство США недавно отозвало некоторые лицензии, которые ранее позволяли американским производителям микросхем экспортировать определенную продукцию в Huawei, ведущую китайскую технологическую компанию. Министерство торговли, однако, не сообщило, какие именно разрешения были отозваны. Эти меры были приняты после того, как Huawei выпустила компьютер с искусственным интеллектом, в котором используется чип, разработанный Intel.

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Компания Intel, американский производитель чипов, отказалась от комментариев, когда к ней обратилась BBC News. BBC также связалась с Huawei и Qualcomm, чтобы узнать их реакцию на это заявление.

С 2019 года США ввели ограничения на экспорт технологий, в том числе компьютерных чипов, в адрес Huawei из-за предполагаемых связей с китайскими военными.

«Мы отозвали некоторые лицензии на экспорт в Huawei», - заявило Министерство торговли во вторник, не уточнив, какие именно разрешения были затронуты.

Администрация Байдена столкнулась с критикой со стороны некоторых американских законодателей после недавней презентации ноутбука MateBook X Pro от Huawei. Конгрессмен-республиканец Элиз Стефаник заявила в социальных сетях, что администрация не предприняла бы таких действий, если бы республиканцы в Конгрессе не призвали ее к ответу.

В последние годы, по мере обострения напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками, США ввели ограничения в отношении нескольких китайских технологических компаний. Ранее в этом месяце президент Байден подписал закон, который потенциально может запретить видеоприложение TikTok в США, если оно не будет продано его китайской материнской компанией. В ответ TikTok подал иск с требованием заблокировать закон.

Пекин раскритиковал действия Вашингтона в отношении своих компаний, назвав их «экономическим издевательством».