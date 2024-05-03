Турция приостановила торговлю с Израилем из-за гуманитарного кризиса в Газе. Оба государства имели напряженные отношения в прошлом из-за конфликта с ХАМАС и другими проблемами.

Турция приостановила все торговые операции с Израилем, объяснив это решение обострением гуманитарного кризиса в Газе.

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Министерство торговли Турции объявило, что эта приостановка будет действовать до тех пор, пока Израиль не обеспечит стабильные и адекватные поставки помощи в Газу.

В прошлом году годовой объем торговли между двумя странами составлял около 7 млрд долларов (5,6 млрд фунтов стерлингов). Министр иностранных дел Израиля выдвинул обвинения в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сравнив его действия с действиями "диктатора".

Исраэль Кац заявил, что г-н Эрдоган пренебрегает интересами турецких граждан и деловых кругов, а также игнорирует международные торговые соглашения.

Он также заявил, что поручил министерству иностранных дел изучить альтернативные пути развития торговли с Турцией, сделав акцент на внутреннем производстве и импорте из других стран. Турция в своем заявлении уточнила, что приостановка торговли охватывает "все товары".

"Турция будет строго и решительно применять эти новые меры до тех пор, пока израильское правительство не обеспечит бесперебойный и адекватный поток гуманитарной помощи в Газу". Турция в 1949 году стала первой страной с мусульманским большинством, признавшей Израиль. Однако за последние несколько десятилетий дипломатические отношения между двумя странами ухудшились.