Глава Apple Тим Кук уверен, что у компании хорошее будущее, несмотря на снижение продаж. Apple выделяет рекордные $110 млрд на обратный выкуп акций. Конкуренция и судебные споры представляют риски для компании.

Тим Кук, главный исполнительный директор Apple Inc., старается развеять неопределенность, связанную с будущей траекторией развития технологического гиганта, после самого значительного падения продаж компании за последний год.

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В первом квартале 2024 года продажи сократились на 4% по сравнению с предыдущим годом и составили $90,8 млрд (£72,5 млрд), что в первую очередь объясняется заметным снижением спроса на iPhone.

Руководители компании заявили, что на эти результаты повлияли перебои в цепочке поставок, связанные с пандемией COVID-19, которые ранее привели к необычайно высоким показателям продаж в соответствующий период прошлого года.

Руководители компании прогнозируют возобновление роста продаж в ближайшие месяцы, чему будут способствовать ожидаемые запуски новых продуктов и инвестиции в область искусственного интеллекта (ИИ).

Выражая оптимизм по поводу будущих перспектив компании, г-н Кук заявил: "Я не могу не радоваться тому будущему, которое нас ждет".

Демонстрируя уверенность в будущем компании, Apple Inc. объявила о своем решении выделить рекордные 110 млрд долларов на обратный выкуп акций. Это заявление положительно сказалось на курсе акций компании в ходе внебиржевых торгов, несмотря на падение цены за год более чем на 6%.

Однако проблемы компании, характеризующиеся снижением продаж в пяти из последних шести кварталов, резко контрастируют с более широкими тенденциями на рынке. По данным исследовательской компании Canalys, в первом квартале этого года мировые поставки смартфонов выросли на 10%, что свидетельствует о восстановлении после длительного периода стагнации.

Квартальные продажи iPhone Apple упали более чем на 10% в годовом исчислении, причем снижение продаж наблюдалось во всех географических регионах, за исключением Европы. На важнейшем для компании рынке Большого Китая падение составило 8%.

Несмотря на эти проблемы, г-н Кук постарался успокоить инвесторов относительно работы компании в Китае, подчеркнув, что продажи iPhone в материковом Китае фактически выросли. "Я сохраняю прекрасное мнение о Китае в долгосрочной перспективе", - заявил он.