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Разветвитель "Rexant" или как сэкономить на покупке нового хаба

Мои мучения с "Rexant" или как мне удалось модифицировать его и сэкономить на покупке нового хаба.
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Для сохранения экологии и экономии средств личного бюджета лучше не спешить с немедленной утилизацией даже самых, казалось бы, безнадёжно испорченных из-за своей плохо продуманной конструкции устройств. Некоторым нехитрым устройствам, вышедшим из строя, которые на первый взгляд уже не могут выполнять свои прежние функции, и их составляющим частям можно дать вторую жизнь. При этом в каждом конкретном случае, конечно, все индивидуально, но часто бывает, что совсем необязательно очень хорошо разбираться в технике, уметь ее чинить или располагать специально предназначенным для этого оборудованием. Не обязательно при этом приобретать что-то дополнительно или искать инструкции по самостоятельному устранению проблем в интернете, можно просто немного подумать о том, как использовать собственные уже имеющихся в наличии ресурсы. Решение проблем наиболее простым и малозатратным методом всегда было одним из показателей и критериев качества ее решения.
Вне зависимости от качества и стоимости устройства с кабелем, такие устройства нередко подвержены распространенной проблеме перетирания кабеля, которая чаще всего приводит к полной его замене и покупке полностью заменяющего его нового аналога. Это довольно досадно и затратно, учитывая общий уровень качества и не самые демократичные цены, которые, к тому же, постоянно растут ввиду инфляции без какого-либо изменения качества товаров к лучшему.
Как в случае с моим частично вышедшим из строя сетевыми адаптером, который продержался у меня при активнейшей, почти ежедневной, его эксплуатации(более десяти лет), недорогой хаб бренда с мало что говорящим мне во время выбора этого приобретения звучным названием "Rexant" тоже не избежал такой проблемы. Ценой его достоинства, пожалуй, для меня и ограничились, но, в общем, такое устройство совершенно незаменимо в очень распространенной ситуации дефицита свободных розеток. Если дело касается общественных учреждений, потребность в таком полезном устройстве именно по вышеназванной причине возникает особенно остро.
"Rexant" сдал свои позиции всего через месяц в относительно щадящих условиях эксплуатации. Неудачная конструкция устройства при его активном применении, учитывая качество его материалов, привела к упоминаемой выше проблеме. Постепенно провод перетерся в одном месте, а подключенные к хабу устройства перестали читаться и заряжаться при включении через него.
Далеко не для всех пользователей эта проблема незначительна и самостоятельно устранима, поэтому для меня тут же возникла необходимость в поиске и замене этого хаба на что-то другое, так как человек к хорошему и разного рода удобным и простым новшествам в мелочах привыкает довольно быстро.
Так моя забывчивость и плохая память чуть было не стоили мне лишних 250 р., которые я бы потратила на не менее сомнительный по качеству девайс, только, учтя свой предыдущих опыт, я решила выбрать такую замену предыдущему хабу, в которой и вовсе не было проводов. Именно конструкция моего потенциального нового приобретения напомнила мне о самой логике работы хаба, согласно которой теоретически даже мой, ещё имеющийся в наличии, сломанный хаб, утративший былую функциональность, ещё вполне можно использовать по назначению, даже совсем не внося никаких технических изменений. Единственным недостатком такой переработки стала дальнейшая невозможность пользоваться одним из гнезд.

Их стало меньше на одно, но и этого мне было достаточно для дальнейшего применения устройства по назначению. 
У меня нашелся специальный двусторонний кабель, который подключился к хабу с одной стороны, а с другой успешно контактирует с любыми ПК и вилками зарядки.

Потом испорченный кабель самого хаба решено было обрезать для компактности. К тому же, теперь он так выглядит лучше. Обзаведясь таким экстраординарным кабелем, как минимум, можно увеличить срок службы хабов. Помню, как около десяти лет назад его продавец спрашивал у меня, зачем он мне нужен. А вот зачем. Хотя бы ради этого.

Простой миниатюрный и предельно лёгкий разветвитель USB 2.0 "Rexant" с 4 портами и шнуром 12 см. внешне не внушал опасений по поводу своей функциональности и долговечности. Приобретен был на маркетплейсе "Ozon", но сильно не отличался по виду и описанию от себя в карточке товара. Шнур расположенный дугой около корпуса устройства смотрелся в упаковке даже более коротким. Это устройство, к сожалению, продержалось при активной эксплуатации меньше месяца, что, на мой взгляд, совсем недолго.
Сразу же после покупки я проверила все четыре порта разветвителя. К счастью, они работали хорошо, не наблюдалось проблем в работе и при одновременном подключении сразу ко всем четырем портам, шнур держался поначалу тоже даже неплохо. Устройство применялось, в основном, для зарядки различных не самых тяжеловесных гаджетов от одной розетки. Провод не внушал опасений, а вот элементы корпуса казались плохо подогнанными и недостаточно плотно прилегающими друг к другу, а пластик из которого они сделаны выглядел недостаточно прочным. Створки корпуса чем-то напомнили мне оранжевую пластиковую баночку с игрушкой, которую кладут внутрь шоколадного яйца.
Тем не менее, корпус до сих пор не подвергся механическим изменениям.
При этом, вероятно, из-за активного применения этого устройства, несмотря на то, что к нему не подключали ничего особенно тяжёлого, кабель перетерся у основания крепления к вилке адаптера через USB 2.0. Довольно распространенная проблема, которой до этого уже подверглось другое мое зарядное устройство, только потребовалось для этого 10 лет его активного использования.
Помимо утилизации оставалась возможность возврата или обращения в сервисный центр, но в моем случае, если учитывать неудобство в этом смысле места приобретения, цену и качество "Rexant", возврат казался сомнительным вариантом, требующим большого количества времени, нервов и усилий.

В описании было только хорошее. Большое количество выходных разъемов USB-концентратора и компактные габариты 140 на 120 на 30, 50 г - вес. 

Изначально, судя по рекламе, устройство было предназначено для уменьшения износа портов компьютера и увеличения возможностей одновременного подключения к нему большого количества переферийных устройств.
Вариант с сервисным обслуживанием, хотя и не был изначально полностью исключен, но ...

До порчи оригинального кабеля даже не успела дойти до использования хаба по изначально другому запланированному мной назначению. Сейчас снова появился такой шанс. В случае успеха моей задумки, напишу, как использовать этот модифицированный хаб с роутером.

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#hub #rexant #модификация
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