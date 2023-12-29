Теперь вам не требуется отдельное мобильное приложение Bing для использования Copilot на ваших устройствах Android.

Microsoft запустила приложение Copilot специально для пользователей Android, которое можно найти в Google Play Store. Оно позволяет пользователям использовать возможности ИИ-ассистента Copilot без необходимости использовать дополнительное приложение Bing. Приложение было замечено Neowin и уже доступно около недели для пользователей Android, в то время как версия для iOS все еще не выпущена.

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Приложение Copilot для Android от Microsoft имеет функционал, схожий с ChatGPT. Он включает доступ к чат-боту, генерации изображений через DALL-E и созданию черновиков текстов для электронных писем и документов. Также приложение предоставляет бесплатный доступ к новейшей модели OpenAI - GPT-4. Однако, если вы пользуетесь ChatGPT, вам придется заплатить за его использование.

Приложение Copilot для Android было запущено чуть более месяца спустя после того, как Microsoft переименовала Bing Chat в Copilot. Компания Microsoft изначально запустила свой проект с искусственным интеллектом в начале этого года для своей поисковой системы Bing, интегрировав функционал, аналогичный ChatGPT, в результаты поиска. Несмотря на то, что этот функционал все еще доступен, Microsoft отказалась от бренда Bing Chat и разрешила использование Copilot как более автономного интерфейса, который также доступен на отдельном домене copilot.microsoft.com, подобно ChatGPT.

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Запуск мобильных приложений Copilot выглядит следующим логичным шагом в развитии этого автономного интерфейса. Особенно учитывая, что Bing Chat для корпоративных пользователей также был переименован просто в Copilot. Сейчас нет никаких признаков наличия версии Copilot для iOS, но я полагаю, что ее появление – лишь вопрос времени. До тех пор пользователи iPhone или iPad могут использовать приложение Bing для доступа ко всем имеющимся функциям Copilot.