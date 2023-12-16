Поскольку Т-34-85, выпущенный в осенние месяцы 1943 года, был уже на пределе своих характеристик в отношении вооружения и бронезащиты, стало ясно, что усиление этих параметров стало невозможно. В результате началась работа над разработкой нового танка.

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В первую очередь было решено сократить длину моторно-трансмиссионного отделения, которое составляло 47,7% длины корпуса. Модификация привела к смещению башни вперед, что привело к повышенной нагрузке на передние опорные катки, и в то же время не позволяло разместить люк механика-водителя на крыше корпуса.

Из-за несовместимости габаритов 100-мм орудия диаметром 1 700 мм с конструкцией корпуса, попытка его установки была неудачной. Это потребовало бы изменения конструкции корпуса.

В осенний период 1943 года начался переход к другой компоновке, и в конструкторском бюро (отдел № 520) Уральского танкового завода № 183, названного в честь Сталина, в Нижнем Тагиле началось проектирование новой боевой машины. Этот танк должен был обладать значительным потенциалом для модернизации и определить дальнейшее развитие отечественного танкостроения после войны.

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В ноябре 1943 года директор завода Ю. Максарев и главный конструктор А. Морозов представили наркому танковой промышленности В. Малышеву ориентировочные характеристики и макет нового танка "объект 136" с индексом Т-44.

Для уменьшения размеров моторно-трансмиссионного отделения двигатель был установлен поперек корпуса и соединен с коробкой передач повышающим редуктором (гитарой). Одновременно высоту моторно-трансмиссионного отделения уменьшили в два раза, перенеся воздухоочиститель нового типа из развала цилиндров V-образного двигателя к борту.

Вместо вентилятора, выступавшего за габариты картера, установили компактный маховик. Дизельный двигатель был смонтирован на низкой, жесткой и легкой подмоторной раме, что привело к уменьшению высоты корпуса. Радиатор системы охлаждения двигателя был установлен поперек корпуса позади коробки передач.

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Вентилятор был приводим от коробки передач через фрикцион, что исключало его поломку при изменении режима работы двигателя, и был перемещен к кормовой части. Такая компоновка способствовала улучшению охлаждения агрегатов трансмиссии.

Расширенные размеры боевого отделения позволяли установить 122-мм пушку и переместить башню практически в середину корпуса.

Угловые колебания корпуса при движении машины почти не мешали точной стрельбе, что уменьшало утомление экипажа.

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Перемещение башни назад освободило место для люка механика-водителя на крыше корпуса. Стрелок-радист был удален, поскольку его стрельба из курсового пулемета была неэффективной из-за плохой обзорности, а обязанности радиста были переданы командиру танка, подобно Т-34-85.

На месте радиста были установлены топливный бак и боеукладка для пушки, отказались от громоздких надгусеничных ниш. Была применена торсионная подвеска в ходовой части, а гусеницы имели гребневое зацепление, аналогичное Т-34.

В декабре 1943 - январе 1944 года был разработан первый прототип Т-44, весивший 30,4 тонны. За счет компактного двигателя-переднепривода длина боевого отделения увеличилась на 430 мм, а высота танка – на 210 мм. Верхний лобовой лист имел толщину более 75 мм, верхний вертикальный бортовой лист составлял 45 мм и был закрыт накладным бронелистом толщиной до 30 мм. Лобовая броня башни имела толщину 90 мм. Танк был оснащен дизельным двигателем В-2ИС мощностью 500 лошадиных сил.

В январе-феврале 1944 года были изготовлены три опытных образца. Первые два танка были оснащены 85-мм пушкой Д-5Т и спаренным пулеметом ДТ, второй пулемет также был размещен в верхнем лобовом листе корпуса. Третий экспериментальный образец Т-44-122 был оснащен 122-мм пушкой Д-25-44, специально разработанной на заводе № 9. В отличие от пушки Д-25Т, у нее была на 2-4% меньшая мощность выстрела, откатные части были легче и она использовала унитарное заряжание. Диаметр башенного погона у первого и третьего танков составлял 1 800 мм, а у второго - 1 600 мм.

Танк Т-44 прошел испытания на НИБТПолигоне с 19 февраля по 5 марта 1944 г., выявив множество конструктивных недостатков. В мае 1944 года было изготовлено два исправленных танка Т-44. Один из них был подвергнут испытаниям на НИБТПолигоне в июне - июле 1944 года. В августе - сентябре 1944 года был произведен танк третьей модификации - Т-44А.

Именно этот танк был принят на вооружение 23 ноября 1944 года. 18 июля 1944 г. Главное командование обороны обязало танковый завод № 75 выпускать 300 танков ежемесячно. Этот завод получил уцелевшее оборудование довоенных заводов № 183 и № 75, а затем в его состав вошел завод № 38.

Первые 5 серийных машин вышли из цехов харьковского завода в ноябре 1944 года. В том же году было изготовлено 25 танков, в 1945 году – 880, и всего армия получила 1 823 Т-44 до завершения производства в 1947 году.

Т-44 танки не использовались на фронте, однако танкистов для обучения на них готовили в трех гвардейских танковых училищах, где учились более 1 000 курсантов в каждом училище.

В ходе усовершенствования огневой мощи Т-44, на танк устанавливались 100-миллиметровые пушки Д-10Т и ЛБ-1. Пушка Д-10Т вызывала раскачивание танка при стрельбе и приводила к появлению люфта в башенном приводе. Испытания с пушкой ЛБ-1 завершились более удовлетворительно, однако военные были неудовлетворены дульным тормозом орудия. Танки с этими пушками не были введены на вооружение.

Именно этот танк был принят на вооружение 23 ноября 1944 года. 18 июля 1944 года Главный командовавший Обороны обязал танковый завод № 75 выпускать 300 танков в месяц и передавать ему уцелевшее оборудование довоенных заводов № 183 и № 75. Затем завод № 75 был объединен с заводом № 38. Первые 5 серийных машин были выпущены из цехов харьковского завода в ноябре 1944 года.

В этом же году было изготовлено 25 танков, а в 1945 году – 880. В общей сложности армия приняла 1 823 Т-44 до завершения производства в 1947 году.

В 1961 году компоненты силовой установки, трансмиссии и ходовой части Т-44 были стандартизированы с T-54. Двигатель В-44 был заменен на В-54, что привело к увеличению емкости топливных баков и увеличению запаса хода. Были удалены бортовые фрикционы, и введены двухступенчатые планетарные механизмы поворота.

Для ходовой части использовали гусеничный движитель цепочного зацепления и новые штампованные опорные катки.

Внешний облик корпуса, башня и вооружение танка T-44 остались без изменений. Боекомплект был увеличен до 61 выстрела. Были добавлены ночной прибор механика-водителя ТВН-2 и радиостанция Р-113.

В результате этих изменений машина стала известна как Т-44М. В 1963 году на основе Т-44М был создан командный танк Т-44МК, который был оснащен двумя радиостанциями Р-112 и Р-113. Дополнительное радиооборудование привело к уменьшению боекомплекта на 15 выстрелов и 441 патрон, и требовало удаления курсового пулемета.

В 1966 году танк Т-44М был усовершенствован путем добавления двухплоскостного стабилизатора для вооружения. Этот модифицированный вариант получил индекс Т-44С. В Советской армии танки, прошедшие модернизацию, оставались в строю до 1980-х годов и использовались в учебных частях. Немодернизированные танки были переделаны в бронированные тягачи БТС-4 и также применялись в укрепленных районах.

На базе Т-44 была разработана долговечная огневая точка для Группы Советских войск в Германии. Кроме танковой башни, в огневой точке также присутствовали железобетонные конструкции, которые перевозились на грузовиках. При развертывании огневой точки, проводили копание котлована, создавали помещение для расчета, галерею аварийного выхода и вертикальную шахту-колодец, которая заканчивалась танковой башней. Затем котлован заполняли.

Хотя Т-44 не участвовал в реальных боевых действиях, он был изображен в нескольких кинофильмах.

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Этот танк можно увидеть в лентах "Офицеры", "Отец солдата" и в эпопее "Освобождение". Несколько Т-44 были переделаны под танки "Тигр". Эти "Тигры" использовались в кино еще 10-15 лет и, в настоящее время, отсутствуют на военно-технической базе "Мосфильма".