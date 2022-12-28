Квантовый компьютер смог смоделировать червоточину

Недавно учёные совершили квантовый эксперимент и стали проводить наблюдения за динамикой смоделированной червоточины, но они ещё далеки от создания проходимого физического портала.

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Как сообщает The Guardian, исследование, опубликованное в журнале Nature в среду, задокументировало недавний тест, который группа исследователей провела для изучения действий и поведения теоретической червоточины, которую они создали в квантовом компьютере, имитируя "две крошечные черные дыры" и создавая мост между ними.

Через виртуальный туннель команда проекта передала сообщение, которое перемещалось между двумя точками, вводя данные в одну часть системы, которая затем появлялась в другом месте. Этот тест позволил исследователям изучить динамику теоретической червоточины, чтобы лучше понять, как она работает в реальности, когда в дело вступает гравитация.

"Это выглядит как утка, оно ходит как утка, оно крякает как утка", - сказал физик и соавтор исследования Джозеф Ликкен из Fermilab, ведущей лаборатории физики элементарных частиц и ускорителей в Америке. "Итак, вот что мы можем сказать на данный момент – что у нас есть нечто, что с точки зрения свойств, на которые мы смотрим, похоже на червоточину".

Эксперты, не участвовавшие в эксперименте, подчеркнули, что реальная физическая червоточина (разрыв в пространстве и времени) не была создана, но признали, что это была сильная отправная точка для дальнейших исследований. Авторы исследования планируют продолжить эксперимент пока в рамках компьютера.

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"Есть разница между тем, что возможно в принципе, и тем, что возможно в реальности", - якобы сказал Ликкен журналистам во время видеоконференции. "Так что не задерживай дыхание, отправляя свою собаку через червоточину. Но вы должны с чего-то начать. И я думаю, для меня это просто здорово, что мы вообще можем заполучить это в свои руки".