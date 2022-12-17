Первоначально выпущенный в 2015 году Steam Controller от Valve был снят с производства через четыре года. Но после недавнего успеха Steam Deck, вполне вероятно, что Valve может возродить контроллер в ближайшем будущем.
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В интервью The Verge дизайнеры Steam Deck Лоуренс Янг и Пьер-Лу Гриффе обсудили будущее аппаратного обеспечения Valve. Когда его спросили о возможном втором контроллере Steam, Янг заявил, что команда Valve надеется его создать. "Да, мы хотим, чтобы это произошло", - сказал он. "Это просто вопрос того, как и когда".
Однако, похоже, что внимание Valve пока сосредоточено только на Steam Deck. “Я думаю, вполне вероятно, что мы исследуем это, потому что это то, чего мы тоже хотели", - продолжил Янг. «Прямо сейчас мы сосредоточены на Steam Deck, так что это немного то же самое, что и вопрос с микроконсолью: это определённо то, где мы были бы рады поработать со сторонней компанией или исследовать сами».
В обзоре за 2015 год IGN поставила оригинальному Steam Controller 5,9 балла из 10, заявив, что он обеспечивает "посредственный игровой опыт в большинстве случаев".
Недавняя Steam Deck показала себя намного лучше, заработав уже 7 баллов в обзоре от IGN. Это был важный год и для Steam Deck — после запуска в феврале этого года компания решила проблемы с цепочкой поставок и перестала требовать предварительного бронирования, что сделало карманный компьютер намного проще в приобретении, чем это было при запуске. По данным Game Rant, по состоянию на октябрь Valve продала более 1 миллиона единиц.