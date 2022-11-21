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DOK404 За пост начислено вознаграждение
Легендарного дизайнера серии игр про Соника арестовали
Сообщается что арест произошёл за торговлю информацией и экономические преступления.
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В Японии арестовали несколько человек , включая сотрудника Square Enix, они были арестованы по обвинению в инсайдерской торговле, связанной с анонсом игры Dragon Quest. Сообщается, что среди них легендарный дизайнер Sega Юдзи Нака.Скандал сосредоточен вокруг студии Aiming, которая в 2020 году была объявлена разработчиком новой игры Dragon Quest под названием Tact. Прошлой ночью впервые было заявлено, что 38-летний сотрудник Square Enix Тайсуке Сазаки, который работал над играми Final Fantasy и Kingdom Hearts, знал о сделке до того, как о ней было публично объявлено, и вместе с другом приобрёл тонну акций Aiming, надеясь получить прибыль, когда цена их акций вырастет.

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57-летний Юдзи Нака, гейм-дизайнер, которого считают одним из главных отцов серии Sonic the Hedgehog и который также работал над всем, от NiGHTS Into Dreams до Phantasy Star, был накануне арестован по обвинению в экономическом преступлении. Согласно отчету этого ФОНДА, его обвиняют в том, что он также знал о сделке Aiming до того, как она стала публичной новостью, и воспользовался возможностью приобрести 10 000 акций компании.

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#экономика #sonic #соник #dragon quest #sonic the hedgehog #yuji naka
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