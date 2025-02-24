Проект PSTris демонстрирует возможности этого языка и доступен в открытом коде на GitHub

Французский разработчик Николя Серио представил необычный проект PSTris — версию классической игры «Тетрис», написанную на языке PostScript. Этот язык чаще всего используется для печати и верстки документов, но автор решил проверить, можно ли на нем создать полноценную игру.

Код проекта выложен в открытом доступе на GitHub под лицензией MIT, что позволяет всем желающим скачать его и попробовать в работе. Для запуска PSTris требуется программа Ghostscript — это специальный интерпретатор, который умеет читать и выполнять код PostScript.

Несмотря на ограниченные возможности языка, игра полностью работоспособна и сохраняет механику оригинального «Тетриса».