Новый президент США Дональд Трамп хочет, чтобы частный астронавт и предприниматель-миллиардер Джаред Айзекман возглавил NASA.

Президент США Дональд Трамп предложил назначить миллиардера и частного астронавта Джареда Айзекмана главой NASA. Это решение привлекло внимание, поскольку оно может существенно повлиять на будущее американской космической программы, особенно в условиях усиленной конкуренции с Китаем и роста коммерциализации космоса. Айзекман, который является основателем компании Shift4, активно поддерживает частные космические полеты и уже проявил себя как ключевая фигура в этой сфере.

Джаред Айзекман — известный сторонник частной космонавтики. Он финансировал несколько орбитальных миссий в рамках своей программы Polaris, включая полеты, которые проводились с участием компании SpaceX. В сентябре 2024 года он стал участником миссии, во время которой группа астронавтов впервые совершила частный выход в открытый космос, используя скафандры, разработанные компанией SpaceX.

Если Айзекман будет назначен главой NASA, он обещает сосредоточиться на повышении эффективности работы агентства.

Он уже не раз высказывал критику в адрес текущей бюджетной политики NASA, утверждая, что значительная часть средств направляется на дорогостоящие, но малопродуктивные проекты. В числе таких проектов он упомянул мега-ракету, предназначенную для одноразовых запусков, и два лунных посадочных модуля. По его мнению, средства на эти проекты могли бы быть использованы более эффективно, поддерживая другие важные миссии, такие как New Horizons.

Кроме того, Айзекман акцентирует внимание на необходимости поддержания конкурентоспособности США в космической гонке, особенно в свете стремительных успехов Китая в области космических исследований. Он неоднократно выражал обеспокоенность тем, что если китайские астронавты первыми высадятся на Луну, это окажет серьезные геополитические последствия для США.

В настоящее время кандидатура Айзекмана должна быть одобрена Сенатом США.