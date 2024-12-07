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Nata15
Samsung выпустила первую бета-версию One UI 7 на основе Android 15 для Galaxy S24
Официальный релиз состоится с выходом линейки Galaxy S25 и позже будет распространяться на другие устройства

Samsung выпустила первую бета-версию One UI 7 на базе Android 15 для Galaxy S24. Основное внимание в этом обновлении уделено интеграции искусственного интеллекта, упрощению дизайна и улучшению пользовательского интерфейса. Среди новых функций — обновленная система уведомлений, которая позволяет удобнее управлять сообщениями прямо с экрана блокировки. Также появилась панель Now Bar, предоставляющая быстрый доступ к действиям, таким как воспроизведение музыки, перевод текста или запись звука.

Компания заявляет, что Now Bar станет стандартом для будущих устройств Galaxy S, при этом экран блокировки будет продолжать улучшаться, чтобы стать еще более функциональным. Помимо этого, в One UI 7 переработали домашний экран, обновили дизайн виджетов и добавили новые возможности для настройки приложений.

Обновления коснулись и интерфейса камеры: элементы управления и кнопки были реорганизованы, чтобы пользователям было проще находить нужные функции. В профессиональных режимах съемки Pro и Pro Video также произошли изменения. Теперь макет ручных настроек стал понятнее, а во время записи видео появился новый инструмент для управления зумом, позволяющий регулировать скорость масштабирования для более плавных переходов.

Обновление уже доступно для тестирования владельцам Galaxy S24, и компания обещает, что финальная версия принесет еще больше улучшений.

#новости
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