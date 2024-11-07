Нововведение можно найти в настройках "Аудио и Видео" Apple TV.

В новой бета-версии tvOS 18.2 для Apple TV появилась полезная возможность — поддержка различных соотношений сторон экрана, включая формат 21:9. Это обновление откроет новые возможности для пользователей, которые подключают свои устройства к проекторам или телевизорам с нестандартными пропорциями экрана.



Теперь в настройках Apple TV в разделе «Аудио и Видео» можно выбрать одно из нескольких соотношений сторон. Среди доступных вариантов — стандартное 16:9, широкоэкранный 21:9, а также несколько других форматов, таких как 2.37:1, 2.39:1, 2.40:1 и даже 32:9. Кроме того, появилась поддержка формата DCI 4K.



На данный момент tvOS 18.2 доступна только для разработчиков, но в декабре 2024 года она станет доступна всем пользователям. Обновление будет работать на устройствах Apple TV, выпущенных начиная с 2015 года.