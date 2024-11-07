Толчком для интереса студии к франшизе стал прошлогодний успех Hogwarts Legacy, которая стала самой продаваемой игрой 2023 года.

Warner Bros. активно развивает вселенную "Гарри Поттера" и работает сразу над несколькими крупными проектами. Уже в разработке сиквел игры "Hogwarts Legacy", который будет связан с новым сериалом о Гарри Поттере для HBO. Этот сериал, основанный на книгах Джоан Роулинг, обещает перезапустить франшизу и познакомить зрителей с новыми интерпретациями известных персонажей.

Успех первой игры "Hogwarts Legacy", которая в 2023 году стала самой продаваемой, стал основным стимулом для студии продолжить развивать эту вселенную. На октябрь 2024 года продажи игры превысили 30 миллионов копий, что подтверждает интерес поклонников к этому миру. Кроме того, в августе 2024 года был выпущен новый проект — "Harry Potter: Quidditch Champions", а также ремастер серии игр "Lego Harry Potter". Компания также продолжает работать над мобильными играми по мотивам вселенной.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery, Дэвид Зазлав, подтвердил, что сериал о Гарри Поттере выйдет в 2026 году. Кастинг на ключевые роли, такие как Гермиона Грейнджер и Рон Уизли, уже начался. В то же время, сиквел игры "Hogwarts Legacy" появится не раньше 2027-2028 года.

Интересно, что сама Джоан Роулинг не участвует напрямую в разработке этих проектов за пределами книг.