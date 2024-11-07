Устройство стоит $699, но за некоторые функции придется доплатить отдельно.

Компания Garmin представила свою новую навигационную систему Tread 2, ориентированную на любителей внедорожных путешествий. Стоимость устройства составляет $699, однако за некоторые дополнительные функции потребуется доплатить. На данный момент новинка недоступна в российских магазинах, но уже появилась в продаже в США.

Tread 2 оснащена 6-дюймовым цветным экраном с разрешением 1280x720 пикселей. Время работы устройства при максимальной яркости составляет до 5 часов, а при сниженной яркости — до 7 часов. Устройство сертифицировано по стандартам MIL-STD-810, IPX7 и IP6X, что означает защиту от пыли и воды.

Для хранения карт в устройстве предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти, а также слот для карт microSD. Tread 2 поддерживает пошаговую навигацию и предлагает интегрированные маршруты для снегоходов в таких странах, как Швеция, Финляндия и Норвегия.

Устройство также поддерживает 3D-карты местности и карты дорог, а для пользователей, которым нужно больше подробностей, доступна подписка на Outdoor Maps+, которая предоставляет премиум-картографический контент. При планировании маршрута можно учесть вес и размеры вашего транспортного средства, чтобы маршрут был более точным.



Кроме того, Garmin Tread 2 оснащена модулем GNSS с поддержкой GPS и Galileo, барометрическим высотомером и компасом. Также на устройство можно загрузить файлы GPX. Одним из интересных преимуществ является поддержка совместимости с устройствами для отслеживания собак, что может быть полезно тем, кто путешествует с питомцами.