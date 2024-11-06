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Nata15
Dimensity 8400 получит 8-ядерную конфигурацию «1+3+4», но без мощных ядер Cortex-X4
Dimensity 8400 будет построен по 4-нм техпроцессу TSMC.

Компания MediaTek готовится представить новый процессор Dimensity 8400 — упрощённую версию недавно анонсированного флагмана Dimensity 9400. Этот чип будет предназначен для смартфонов, которым нужна хорошая производительность, но при этом важно сохранить разумную цену.

Процессор Dimensity 8400 получит восемь ядер, которые распределены в конфигурации 1 + 3 + 4. Основное мощное ядро Cortex-A725 будет работать на частоте выше 3 ГГц, а три дополнительных ядра той же архитектуры немного уступят ему по мощности, но будут почти такими же быстрыми. Четыре оставшихся ядра Cortex-A720 предназначены для повседневных задач и помогут экономить заряд батареи благодаря своей частоте до 2,0 ГГц.

Также этот процессор получит обновлённый графический чип Immortalis-G925, что обеспечит плавную графику в играх и приложениях, требовательных к графике. Таким образом, Dimensity 8400 станет хорошим выбором для тех, кто хочет мощный, но при этом не слишком дорогой смартфон.

Ожидается, что MediaTek представит Dimensity 8400 ближе к концу 2024 года. Первые устройства с этим процессором, скорее всего, будут выпущены такими брендами, как Xiaomi и OPPO.

#новости #mediatek #dimensity 8400 #cortex-a725
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