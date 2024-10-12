Пользователи YouTube выражают недовольство из-за недавних изменений в интерфейсе, затрудняющих пропуск рекламы, что вызвало активное обсуждение на форумах.

В последние дни некоторые пользователи Ютуб заметили, что пропускать рекламу стало сложнее. На Reddit активно обсуждают новую проблему: вместо привычного таймера обратного отсчета над кнопкой "Пропустить" теперь появляются черные прямоугольники. Об этом сообщает издание The Verge.

В ответ на беспокойство пользователей YouTube разъяснил ситуацию. Пресс-секретарь платформы Олува Фалодун подчеркнула, что кнопка "Пропустить" по-прежнему доступна и появляется через 5 секунд после начала рекламы, как и раньше. Однако изменились некоторые визуальные элементы интерфейса.

YouTube стремится упростить дизайн рекламного проигрывателя, чтобы пользователи могли лучше взаимодействовать с рекламным контентом. Теперь таймер отображается в виде полосы прогресса, что должно сделать комфорт просмотра более приятным как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Платформа активно увеличивает объемы рекламы, и теперь рекламные ролики могут появляться даже во время пауз в видео. Более того, YouTube продолжает борьбу с блокировщиками рекламы, что также вызывает недовольство у пользователей.

Для тех, кто хочет полностью избавиться от рекламы, самым простым решением остается подписка на YouTube Premium. Это, как известно, вопрос не только удобства, но и принципа для многих пользователей.