По информации Korea Times, южнокорейская компания уступит это место SK Hynix

По информации Korea Times, южнокорейская компания Samsung может потерять свое лидерство на рынке чипов памяти по итогам третьего квартала 2024 года, уступив это место своему конкуренту SK Hynix.



Основной причиной такого развития событий является успех SK Hynix в производстве чипов HBM (High Bandwidth Memory), которые особенно востребованы в современных флагманских вычислительных устройствах, используемых в искусственном интеллекте и нейронных сетях. Чипы HBM активно закупает компания NVIDIA, ставшая крупнейшим потребителем продукции SK Hynix. Известно, что с весны 2024 года компания поставляет NVIDIA 8-слойные чипы HBM3e, а недавно начала производство новых 12-слойных чипов HBM3e, что еще больше повышает ее конкурентоспособность.



В то же время продукция Samsung на данный момент только проходит тестирование в NVIDIA, что свидетельствует о задержках во внедрении новых технологий.



Согласно данным, доля чипов HBM в общих доходах SK Hynix от продажи чипов памяти уже достигла около 30%, и эта цифра, по прогнозам, продолжит расти. Это отражает общую тенденцию на рынке: ведущие производители чипов DRAM, включая SK Hynix, Samsung и Micron, переориентируют часть своих производственных мощностей на выпуск HBM или запускают новые линии, так как чипы HBM продаются по значительно более высоким ценам по сравнению с чипами DDR5.



Эти изменения могут существенно повлиять на структуру рынка чипов памяти, а также на стоимость и доступность электронных устройств. Сможет ли Samsung вернуть свои позиции лидера или SK Hynix закрепит свое место на вершине, покажет время.