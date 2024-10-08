Hyundai и Waymo объединяют усилия, чтобы сделать Ioniq 5 полностью автономным транспортом будущего.

Американская компания Waymo и южнокорейский автопроизводитель Hyundai объявили о начале стратегического сотрудничества, направленного на интеграцию технологий автономного управления в электромобили Hyundai.



На первом этапе сотрудничества Waymo планирует оснастить электромобили Ioniq 5 системой автономного вождения шестого поколения. Ранее Waymo собиралась использовать электромобили китайского производства Zeekr, выпускаемые компанией Geely, однако из-за изменений в политике США от этого решения пришлось отказаться.



Ожидается, что испытания беспилотных такси на базе Hyundai Ioniq 5 начнутся в конце 2025 года, а коммерческий запуск проекта запланирован на последующие годы. Компании также намерены производить автономные электромобили в значительных объемах в ближайшие годы. Кроме того, электромобили Ioniq 5 будут оснащены специальными модификациями, которые обеспечат готовность к автономному движению, такими как резервные системы и автоматические двери.



Waymo — это американская компания, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения. Она была основана в 2009 году как исследовательский проект Google и позднее стала частью холдинга Alphabet Inc. Waymo занимается созданием систем управления автомобилями без участия водителя, используя современные технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, а также сенсорные системы и картографию.



Основная цель Waymo — создать безопасный, эффективный и доступный транспорт будущего. Компания проводит испытания своих беспилотных автомобилей на дорогах США и уже предоставляет услуги беспилотного такси в нескольких городах. Автомобили Waymo оснащены комплексными системами, включающими радары, камеры и лидары, что обеспечивает безопасное передвижение даже в сложных дорожных условиях.