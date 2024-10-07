Внутри скрывается 6,78-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, новейший процессор Snapdragon 8 Gen 4 и мощный аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.





Незадолго до запланированной презентации нового смартфона Xiaomi 15 Pro, которая состоится 20 октября, в сети появились первые изображения устройства в трех цветовых вариантах: черном, белом и серебристом. Компания также представила специальную титановую версию.

Дизайн нового смартфона не претерпел значительных изменений по сравнению с предшественником, Xiaomi 14 Pro, который дебютировал в прошлом году. Основным отличием является новое расположение светодиодной вспышки, которая теперь находится за пределами блока камер.

Согласно информации от инсайдеров, Xiaomi 15 Pro будет оснащен 6,78-дюймовой изогнутой AMOLED-панелью, изготовленной компанией TCL. Дисплей будет иметь разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц, что обеспечит высокую четкость изображения и плавность анимаций. В сердце смартфона будет работать новый чип Snapdragon 8 Gen 4 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти, что позволит обеспечить высокую производительность в многозадачности и играх.



На задней панели устройства будут размещены три камеры с оптикой Leica. Основная камера будет иметь разрешение 50 Мп с сенсором размером 1/1,3 дюйма и диафрагмой f/1,4. Кроме того, будет сверхширокоугольная камера также на 50 Мп и телеобъектив с 5-кратным зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Среди других характеристик Xiaomi 15 Pro стоит отметить аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку: проводную до 90 Вт и беспроводную до 80 Вт. Кроме того, смартфон будет поддерживать спутниковую связь, что станет полезным в ситуациях, когда обычные мобильные сети недоступны.

Xiaomi 15 Pro обещает стать конкурентоспособным на рынке смартфонов, предлагая мощность, качество изображения и инновационные функции, соответствующие современным требованиям пользователей.