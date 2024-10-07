В скором времени Apple представит свои первые функции на основе искусственного интеллекта, которые обещают изменить пользовательский комфорт

Apple готовится к запуску новых возможностей искусственного интеллекта в своих устройствах, которые станут доступны в рамках обновления iOS 18.1, запланированного на конец октября. Известный журналист Марк Гурман сообщил об этом, отметив, что обновление принесет значительные изменения в использовании таких функций, как Siri и обработка сообщений.

Прогрессивная версия Siri обещает быть более адаптивной, способной понимать запросы даже в тех случаях, когда пользователь делает паузы в разговоре. Кроме того, планируется обновленный интерфейс, который появится при активации голосового помощника.



Важно отметить, что эти функции будут доступны только для новейших моделей iPhone 15 Pro и более поздних, а также для устройств на базе чипов Apple Silicon, включая iPad и Mac.

По словам аналитиков, Apple активно работает над подготовкой к релизу, чтобы избежать любых технических проблем. Компания также готовится к возможной высокой нагрузке на свои серверы после запуска новых функций. Согласно информации, обновление iOS 18.1 ожидается 28 октября, что, безусловно, вызвало широкий интерес среди пользователей и экспертов в области технологий.