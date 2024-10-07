Ожидается, что нововведения значительно ограничат возможность разблокировки загрузчика, что сделает невозможным установку альтернативных прошивок и получение прав root.

Компания Xiaomi объявила о планах значительно усложнить процедуру разблокировки загрузчика на своих смартфонах до 2025 года. Это нововведение будет иметь серьезные последствия для пользователей, так как фактически сделает невозможным перепрошивку устройств и получение прав root.



Разблокировка загрузчика позволяет пользователям устанавливать альтернативные прошивки и получать доступ к корневым настройкам системы, что всегда было важным для тех, кто стремится кастомизировать свои гаджеты. Однако, согласно новым планам Xiaomi, полное блокирование этой возможности может существенно ограничить функциональность устройств.



Ожидается, что окончательное блокирование разблокировки загрузчика будет реализовано с выходом новой версии операционной системы HyperOS 2.0, которая появится на флагманских моделях серии Xiaomi 15. Это может свидетельствовать о намерениях компании улучшить безопасность своих устройств, снижая риски, связанные с установкой сторонних прошивок.



Данное решение означает, что пользователи, имеющие китайские версии смартфонов, не смогут перепрошивать свои устройства на глобальные версии. Это важный аспект, так как ранее такой подход позволял экономить значительную сумму — до трети стоимости устройств, поскольку китайские модели, как правило, имели более низкую цену.



Кроме того, ограничения также распространятся на глобальные версии устройств, которые не смогут получать неофициальные прошивки на базе HyperOS. Это означает, что пользователи потеряют возможность изменять операционную систему в соответствии со своими предпочтениями.