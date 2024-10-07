Когда же мы увидим эти технологические новинки на рынке?

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) опубликовал новую дорожную карту, посвященную будущему систем хранения данных. Эксперты рассказали о том, как в ближайшие годы изменится максимальная емкость традиционных жестких дисков. Согласно их прогнозам, накопители объемом 60 ТБ станут доступны на рынке уже в 2028 году, а в 2025 году появятся модели с емкостью до 40 ТБ.



Если прогнозы IEEE подтвердятся, в 2025 году максимальная емкость традиционных жестких дисков увеличится до 40 ТБ. При этом компания Seagate уже объявила о своих намерениях выпустить такие накопители. В 2028 году ожидается появление моделей с объемом 60 ТБ, а к 2037 году максимальная емкость может достичь 100 ТБ.



Для достижения таких показателей производителям жестких дисков необходимо повысить плотность памяти. Например, чтобы достичь 40 ТБ, плотность должна составлять 2 ТБ на квадратный дюйм. Это потребует изменений в конструкции традиционных накопителей.



По мнению специалистов, будущие новинки, созданные с использованием технологии HAMR, будут поддерживать скорость вращения «дисков» не менее 7200 об/мин. При этом ожидается увеличение скорости последовательного чтения и записи, в то время как показатель IOPS для моделей с одним актуатором, наоборот, может снизиться. Как увеличение объема повлияет на цены будущих жестких дисков, пока неизвестно.