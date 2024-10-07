Новый MacBook Pro с процессором M4 засветился в сети до официальной премьеры, раскрывая неожиданные детали.

Появился первый обзор нового MacBook Pro с процессором M4 еще до официальной презентации. Ожидается, что Apple представит новую модель в конце октября, однако уже сейчас на YouTube-канале Wylsacom можно увидеть видео с распаковкой и кратким обзором. Блогер продемонстрировал, как выглядит новый ноутбук, и даже протестировал его в программе Geekbench.



Это появление в сети не осталось без внимания экспертов. Известный аналитик Bloomberg Марк Гурман отметил, что видео выглядит правдоподобно, хотя его насторожили обои на экране, совпадающие с текущими версиями MacBook. Это действительно первый случай, когда показывают розничное устройство Apple за несколько недель до официального анонса, а не только прототип.



В видео указано, что новый MacBook Pro имеет 14-дюймовый экран, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Кроме того, на корпусе присутствуют три порта Thunderbolt 4, порт HDMI, слот для карт памяти и разъем MagSafe, что полностью соответствует предыдущим утечкам информации.



Результаты тестирования в Geekbench свидетельствуют о высокой производительности новинки: ноутбук набрал 3865 баллов в одноядерном тесте и 15 288 баллов при нагрузке на все ядра процессора. Для сравнения, MacBook с процессором M3 имеет результаты 3000 и 11 800 баллов соответственно. Это означает, что новый чип M4 представляет значительный шаг вперед в производительности.



По данным Bloomberg, старт продаж новой модели запланирован на 1 ноября, что подтверждает ожидания относительно скорого выхода устройства на рынок.