Китайские производители, такие как Honor и Xiaomi, активно разрабатывают инновационные трискладные смартфоны, ставя под угрозу доминирование iPhone.

В последние годы рынок смартфонов в Китае переживает значительные изменения, и Apple, когда-то лидер в этом сегменте, сталкивается с серьезными вызовами со стороны китайских производителей. Последние новости свидетельствуют о том, что такие компании, как Honor, дочерняя структура Huawei, и Xiaomi активно разрабатывают новые трискладные модели телефонов, стремясь конкурировать с iPhone.



Важно отметить, что ситуация на рынке не является простой конкуренцией между производителями. В то время как Apple сосредотачивает усилия на усовершенствовании своих традиционных моделей, китайские бренды быстро адаптируются к новым тенденциям и технологиям. Эксперты утверждают, что трискладные смартфоны могут стать новым значительным достижением в отрасли, сопоставимым с появлением сенсорных экранов или беспроводных наушников.



Honor стала пионером в разработке трискладных смартфонов, запатентовав свой уникальный дизайн еще в 2021 году. В этом дизайне предусмотрена Z-образная конструкция с двойными шарнирами и круглой камерой. Китайские производители ранее предлагали только «книжные» модели, которые имели ограниченную функциональность, складываясь только пополам.



Кроме того, генеральный директор Xiaomi, Лей Цзюнь, представил складной телефон Xiaomi Mix Fold 3 в Пекине в августе, а также были представлены модели OnePlus Open и Honor Magic V2. Первым настоящим трискладным смартфоном стал Huawei Mate XT, который появился на рынке одновременно с iPhone 16, но получил значительно большую популярность.

Впечатляющие результаты предварительных заказов Huawei Mate XT подтверждают успех: за первые два дня после анонса было сделано более 3 миллионов заказов, а через неделю эта цифра удвоилась. Хотя предварительная продажа завершилась 19 сентября, заказчики столкнулись с задержками из-за огромного спроса. Телефоны начали появляться на сером рынке, где их цена достигала 70 тысяч юаней, что превышало официальную стоимость.



В таких условиях Apple должна пересмотреть свою стратегию на китайском рынке, сосредоточив внимание не только на усовершенствовании существующих моделей, но и на внедрении инновационных решений, которые соответствуют современным требованиям потребителей. Конкуренция на китайском рынке становится все более жесткой, и лишь те компании, которые смогут быстро адаптироваться к изменениям, смогут сохранить свои позиции.