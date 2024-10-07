Теперь у пользователей есть больше возможностей для защиты от материалов, которые они считают неприемлемыми.

Telegram внедрил изменения в свою систему жалоб на публикации в телеграм-каналах и групповых чатах, значительно расширив перечень оснований для жалоб. Теперь пользователи могут сообщать о нежелательном контенте с большим количеством конкретных причин, что улучшает процесс модерации и делает его более точным.



До недавнего времени пользователи могли подавать жалобы на публикации только по семи основаниям: спам, насилие, порнография (включая детскую порнографию), нарушение авторских прав, публикация личных данных и другие причины. Однако сейчас перечень оснований для жалоб был расширен до одиннадцати категорий, что позволяет учитывать значительно более широкий спектр возможных нарушений.



Среди новых оснований для жалоб выделяются:



1. "Не нравится". Пользователи теперь могут сообщать о контенте, который не соответствует их личным предпочтениям или этическим принципам. Это нововведение способствует большей персонализации использования платформы.



2. "Не нарушает закон, но нужно удалить". Эта категория позволяет сообщать о контенте, который, хотя и не нарушает закон, все же может вызывать недовольство пользователей или быть неприемлемым для широкой аудитории.



3. Терроризм. Введена возможность сообщать о контенте, связанном с террористической деятельностью или пропагандой насилия. Это направлено на предотвращение распространения экстремистских материалов.



4. Незаконные товары. Появилась опция сообщения о контенте, содержащем предложения запрещенных законом товаров и услуг, таких как наркотики или нелегальное оружие.



5. Жестокое обращение с детьми. Особое внимание уделяется защите детей, и поэтому создана отдельная категория для сообщений о случаях жестокого обращения или эксплуатации детей.



Ранее система различала категории "порнография" и "детская порнография". Теперь эти категории объединены в одну — "порнографические материалы". С одной стороны, это упрощает процедуру жалобы, с другой — вызывает вопросы относительно возможности эффективно выделять наиболее опасные типы контента, такие как детская порнография.



Пользователи получают больше возможностей для контроля над контентом, который они видят. Новые основания, такие как "не нравится" и "не нарушает закон, но нужно удалить", позволяют учитывать интересы и предпочтения различных категорий пользователей. Однако это также вызывает вопросы о возможном злоупотреблении этой функцией — например, подача жалоб с целью удаления неприятного контента, даже если он не нарушает правил.