Тайваньская компания Novatek станет ключевым партнером в производстве этих экранов, применяя свою передовую технологию OLED TDDI.

Apple готовит запуск iPhone 17 Air, который, по слухам, дебютирует в 2025 году. Компания выбрала тайваньского производителя Novatek в качестве нового поставщика ультратонких дисплеев. Novatek известен своими интегральными схемами для дисплеев и разрабатывает инновационную технологию OLED TDDI, которая позволяет создавать более тонкие экраны.



Согласно информации из Digitimes, Novatek планирует начать массовое производство своей технологии OLED TDDI во втором квартале 2025 года. Хотя детали о конечных клиентах пока остаются неизвестными, эксперты предполагают, что Apple станет одним из основных заказчиков.



Технология OLED TDDI позволит Apple реализовать свои амбиции по созданию iPhone 17 Air с более тонкими и легкими дисплеями. В ближайшие месяцы ожидается больше информации о новом устройстве, так как после релиза новых моделей iPhone компания традиционно начинает подготовку к следующим выпускам, что может привести к утечкам информации.