С новым дизайном, напоминающим iPhone 14, он предложит улучшенные характеристики, включая 6,1-дюймовый OLED-дисплей и 48-мегапиксельную камеру. В этом устройстве также ожидается поддержка USB-C, что упростит зарядку, а интеграция чипа A18 и функции Apple Intelligence обеспечит высокую производительность и современные возможности

Следующее поколение iPhone SE, а именно iPhone SE 4, ожидается весной следующего года и станет первым обновлением этой серии за последние три года. Это обновление, вероятно, будет самым значительным с момента появления модели, которая всегда позиционировалась как доступный iPhone.



Начиная с iPhone SE 2 в 2020 году, Apple использовала дизайн, который был заимствован у iPhone 8, с 4,7-дюймовым LCD-экраном, закругленными краями и физической кнопкой «Домой». Однако в новом iPhone SE 4 произойдут значительные изменения в дизайне.



Новый iPhone SE будет напоминать iPhone 14: он получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, плоские грани и технологию Face ID вместо привычной кнопки «Домой». Вырез для фронтальной камеры станет менее заметным. При этом на задней панели останется только одна камера, что отличит iPhone SE от двойной камеры iPhone 14.



Ожидается, что новый iPhone SE также будет оснащен кнопкой действия, которая впервые была представлена на iPhone 15 Pro. Эта кнопка заменит переключатель отключения звука, что предоставит пользователям возможность настраивать функциональность кнопки под свои нужды.



Одним из важных изменений станет отказ от разъема Lightning в пользу USB-C, что соответствует требованиям Европейского Союза о едином стандарте для зарядных портов на мобильных устройствах.



Переход на USB-C в линейке iPhone уже произошел с выходом iPhone 15, и iPhone SE 4 станет последним смартфоном Apple, который перейдет на этот стандарт. Это позволит заряжать iPhone, iPad и MacBook с помощью одного кабеля, что значительно упростит использование для пользователей.



Ожидается, что новый iPhone SE получит 48-мегапиксельную камеру, что станет большим обновлением по сравнению с 12-мегапиксельным сенсором, который использовался в предыдущих моделях SE. Это значительно улучшит качество фотографий, позволяя получать больше деталей и лучшие результаты даже при недостаточном освещении.



Фронтальная камера также будет обновлена до 12 мегапикселей, вместо 7-мегапиксельной, которая была в предыдущих моделях SE. Это обеспечит лучшее качество селфи и видеозвонков, что важно для пользователей, активно использующих социальные сети.



Новый iPhone SE будет оснащен чипом A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечит поддержку технологии Apple Intelligence. Эта функция включает в себя несколько новых возможностей:



- Инструменты для написания — автоматическое написание и улучшение текстов.

- Photos Clean Up — инструмент для удаления нежелательных элементов из фотографий.

- Genmoji — новый тип персонализированных эмодзи.

- Image Playground — возможность добавления различных эффектов к фотографиям.

- Notification Summary — сводка уведомлений для упрощения управления.

- Новая Siri — улучшенный голосовой помощник с более естественным распознаванием речи.



Apple стремится сделать Apple Intelligence доступной даже на бюджетных моделях, поэтому iPhone SE станет важным шагом в этом направлении.



Новый iPhone SE станет первым устройством Apple, которое получит собственный модем. Разработка этого компонента продолжается с 2019 года после приобретения модемного бизнеса Intel. Модем, имеющий кодовое название Centauri, будет поддерживать 5G, Wi-Fi, Bluetooth и GPS.



Переход на собственный модем позволит Apple снизить затраты на компоненты, так как модемы Qualcomm, использовавшиеся ранее, являются одними из самых дорогих частей iPhone. Это снижение стоимости поможет сохранить бюджетный статус iPhone SE.