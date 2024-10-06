Несмотря на сложности, возникшие при разработке, и приостановку внедрения microLED в смарт-часах Apple Watch Ultra из-за высокой себестоимости, ходят слухи, что массовое производство новых устройств начнется в 2026 году

Компания Apple, известная своими инновациями, продолжает работать над внедрением передовых технологий в свои продукты, несмотря на трудности. Одним из таких примеров является использование дисплеев microLED в смарт-часах Apple Watch Ultra, проект которых был приостановлен из-за высокой себестоимости производства. Однако, по информации из источников, компания намерена вновь вернуться к этой технологии, которая теперь может быть применена в умных очках, над которыми ведется работа.



Согласно сообщениям, Apple разрабатывает новые умные очки, оснащенные дисплеями microLED, и массовое производство ожидается в 2026 году. Тем не менее, пока нет точной информации о том, будут ли это сами очки или только отдельные компоненты, такие как дисплеи. Также существует предположение, что microLED могут использовать в будущих моделях смарт-часов Apple Watch Ultra.



Разработка умных очков от Apple столкнулась с многочисленными трудностями, что значительно замедлило их подготовку к выпуску. По предварительной информации, Apple планирует представить свои очки дополненной реальности в 2027 году, однако не исключено, что этот срок может измениться из-за технических и производственных препятствий. Инсайдер Jukanlosreve утверждает, что Apple планирует начать массовое производство microLED-дисплеев для своих очков в 2026 году, но детальной информации пока нет.



Даже если компании удастся преодолеть высокую стоимость и сложность массового производства microLED-дисплеев, разработка AR-очков станет новым вызовом для Apple. Во-первых, такие очки должны быть очень легкими, чтобы не вызывать дискомфорта у пользователей, и желательно, чтобы их вес был близким к весу обычных очков для чтения.



Во-вторых, чипсет, обеспечивающий работу очков, должен иметь производительность, аналогичную производительности современных iPhone, при этом потребляя минимум энергии — примерно на 90% меньше, чем обычные смартфоны. В настоящее время достижение таких характеристик является технически сложной задачей.



Кроме очков, Apple планирует внедрить microLED-дисплеи и в своей линейке высококлассных смарт-часов Apple Watch Ultra. По предварительным данным, новые модели часов с этой технологией должны появиться на рынке в 2026 году. Однако пока нет официальной информации по этому поводу, а источники информации остаются неназванными, что вызывает сомнения в их достоверности.