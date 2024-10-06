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Nata15
Убытки Apple из-за поддельных iPhone составили $2,5 миллиона: компания не смогла распознать подделки
Двое мошенников в США организовали сложную аферу, используя поддельные iPhone для получения настоящих устройств от Apple по гарантии. Эта схема действовала несколько лет, причинив компании убытки на миллионы долларов, пока её наконец не раскрыли.

Двое граждан США были приговорены к тюремному заключению за участие в сложной схеме, которая привела к убыткам компании Apple на сумму около 2,5 миллиона долларов. Используя систему гарантийного обслуживания, мошенники обменивали поддельные iPhone на настоящие устройства и требовали их замену.

Организаторами этой аферы были Хаотянь Сун и Пенфей Сюэ, которых приговорили к тюремным срокам 57 и 54 месяца соответственно. Помимо тюремного заключения, обоим обвиняемым предстоит выплатить значительную компенсацию компании Apple. Хаотянь Сун обязан выплатить более 1 миллиона долларов, а его партнёр Пенфей Сюэ – почти 400 тысяч долларов. После отбытия основного наказания оба также должны будут находиться под надзором правоохранительных органов в течение трёх лет.

С 2017 по 2019 год Хаотянь Сун и Пенфей Сюэ вместе с другими соучастниками подделывали серийные номера и IMEI-номера настоящих iPhone, которые ещё находились на гарантии. Благодаря этому они отправляли в компанию тысячи поддельных смартфонов, которые Apple ошибочно считала подлежащими замене по гарантии, и получали новые устройства взамен. Таким образом, компания не только понесла финансовые убытки, но и обнаружила слабости в своей системе проверки подлинности.
Схема действовала в течение нескольких лет и была настолько систематической, что оставалась незамеченной. Лишь после тщательного анализа данных сотрудники Apple смогли выявить аномалии в системе обмена, что и привело к раскрытию аферы.

#новости
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