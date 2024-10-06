Двое граждан США были приговорены к тюремному заключению за участие в сложной схеме, которая привела к убыткам компании Apple на сумму около 2,5 миллиона долларов. Используя систему гарантийного обслуживания, мошенники обменивали поддельные iPhone на настоящие устройства и требовали их замену.
Организаторами этой аферы были Хаотянь Сун и Пенфей Сюэ, которых приговорили к тюремным срокам 57 и 54 месяца соответственно. Помимо тюремного заключения, обоим обвиняемым предстоит выплатить значительную компенсацию компании Apple. Хаотянь Сун обязан выплатить более 1 миллиона долларов, а его партнёр Пенфей Сюэ – почти 400 тысяч долларов. После отбытия основного наказания оба также должны будут находиться под надзором правоохранительных органов в течение трёх лет.
С 2017 по 2019 год Хаотянь Сун и Пенфей Сюэ вместе с другими соучастниками подделывали серийные номера и IMEI-номера настоящих iPhone, которые ещё находились на гарантии. Благодаря этому они отправляли в компанию тысячи поддельных смартфонов, которые Apple ошибочно считала подлежащими замене по гарантии, и получали новые устройства взамен. Таким образом, компания не только понесла финансовые убытки, но и обнаружила слабости в своей системе проверки подлинности.
Схема действовала в течение нескольких лет и была настолько систематической, что оставалась незамеченной. Лишь после тщательного анализа данных сотрудники Apple смогли выявить аномалии в системе обмена, что и привело к раскрытию аферы.