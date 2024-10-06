Модель предлагает вместительное хранилище, эффективную систему охлаждения и низкий уровень шума

Компания Xiaomi представила новый холодильник Mijia Pro Cross 508L, который уже доступен для предварительного заказа на китайском рынке по цене 4000 юаней, что соответствует примерно 570 долларам США. Эта модель выделяется современным дизайном и многофункциональностью, что делает её привлекательным вариантом для современных кухонь.

Mijia Pro Cross 508L имеет общий объём 508 литров, из которых 325 литров отведено под холодильное отделение, а 183 литра — для морозильной камеры. Одним из главных преимуществ данной модели является ультратонкий профиль с глубиной всего 60 см, что позволяет встраивать холодильник в стандартную кухонную мебель, экономя полезное пространство.

Ключевой характеристикой холодильника является двусистемная технология охлаждения, которая обеспечивает точный контроль температуры в обоих отделениях до 1C. Морозильная камера способна достигать температуры -30C, что делает её эффективной для длительного хранения продуктов.

Холодильник также оснащён мощным вентилятором толщиной 20 мм, который обеспечивает стабильный воздушный поток, а система ионизации воздуха гарантирует антибактериальную защиту на уровне 99,99%. В плане энергопотребления Mijia Pro Cross 508L демонстрирует высокие показатели, потребляя менее 1 кВт/ч и работая на уровне шума 35 дБ, что делает его практически бесшумным в использовании.

С точки зрения дизайна, холодильник имеет покрытие Star Satin Silver и цветной сенсорный дисплей, что упрощает управление. Благодаря интеграции с HyperOS пользователи могут управлять холодильником через мобильное приложение Mijia или голосовые команды Xiao AI. Также возможна установка OTA-обновлений, что позволяет постоянно совершенствовать функции устройства.